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台灣大選倒數 台企聯：八成台商盼返鄉投票

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
對於媒體詢問大陸台商返台投票意願是否超過七成，李政宏受訪時說，今年台商投票意願高，可能連八成都有。攝影／記者陳政錄
對於媒體詢問大陸台商返台投票意願是否超過七成，李政宏受訪時說，今年台商投票意願高，可能連八成都有。攝影／記者陳政錄

台灣大選即將進入最後倒數三周，大陸全國台企聯會長李政宏表示，有八成台商有意回台投票，然運力受限問題仍待突破。他說，大家都期待兩岸脫離「兵凶戰危」，持續交流，往更好的方向發展。

李政宏昨日在北京出席「台商投資大陸宣傳推介活動」時受訪，對於民進黨政府質疑大陸近期舉辦的涉台活動都有介選疑慮，李政宏稱，這有點擴大解讀，因為大陸每年都會舉辦類似活動協助台企拓展大陸內需市場，不必做過多聯想。

有關台商返鄉投票，李政宏說，台商都希望能行使自己的權利，讓兩岸脫離「兵凶戰危」，持續交流、互惠，共享發展紅利和機遇。但兩岸直航點迄今僅恢復十幾個，運力受限勢必增加台商回台投票的難度，因此大家目前正積極努力，例如看航空公司能否小飛機換大飛機，或是多利用小三通、港澳中轉回台，甚至經日韓轉機都有人在詢問。

對於大陸認定台灣構成「貿易壁壘」後，外界憂心恐影響ＥＣＦＡ存續，李政宏坦言，台商確實有所擔心，因為只要兩岸繼續陷入不能互相交流或磋商的情境，就有可能因貿易壁壘調查導致關稅提高。

他說，兩岸貿易依賴度高、上下游連結緊密，許多台灣零配件運到大陸組裝後再出口歐美，是完整且行之有年的成熟產業鏈。若因ＥＣＦＡ受波及而增加關稅，恐將削弱台資企業競爭力，日韓企業是否會因此趁機搶進，「這一點可能是台商朋友比較擔心的」。

因此，他呼籲台灣政府正視問題，依循ＷＴＯ原則及兩岸相關協議來消除對陸貿易壁壘，不要有過多的意識形態。

台商 投票 北京

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