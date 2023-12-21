習近平會俄總理 談共保供應鏈穩定

俄羅斯總理米舒斯京近日到訪北京，舉行中俄總理定期會晤，大陸國家主席習近平昨日與其會見時指出，雙方要充分發揮「政治互信、經濟互補、設施互聯、民心互通」優勢，不斷豐富合作內涵，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。

米舒斯京已先於十九日與大陸總理李強會晤，據新華社消息，昨日習近平向米舒斯京指出，今年前十一個月，中俄雙邊貿易提前實現了他與俄國總統普亭共同制定的年貿易額兩千億美元目標，「展現出兩國互利合作的強大韌性和廣闊前景」。

習近平強調，大陸願與俄方「不斷放大兩國高水平政治關係的積極效應」。他呼籲雙方要充分發揮「政治互信、經濟互補、設施互聯、民心互通」優勢，不斷豐富合作內涵，深化經貿、能源、互聯互通等領域合作，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。

大陸駐俄大使張漢暉十九日接受俄媒「今日俄羅斯」採訪時也指出，在這樣一個大爭之世、變局年代，世界愈是動盪不安，別有用心者設置的障礙愈多，出現的挑戰愈多，中俄之間的互信只會愈牢固，合作只會愈深入，團結只會愈鞏固。「我們只要堅持戰略互信，聚焦發展繁榮，做好該做的事，就沒有勢力可以撼動『中俄組合』」。

張漢暉還強調，中俄正常能源貿易不會受第三方干擾。大陸海關總署昨日發布的統計顯示，今年截至十一月，俄羅斯向大陸出口原油已超越去年全年，達九七四六萬噸，金額五五○點二億美元，蟬聯大陸最大原油供應國。