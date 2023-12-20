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和大陸提升至戰略夥伴關係 尼加拉瓜：堅定奉行一中和反台獨

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部發布，在大陸和尼加拉瓜恢復外交關係2周年之際，大陸國家主席習近平，於20日同尼加拉瓜總統奧德嘉通電話，並決定將兩國關係提升為戰略夥伴關係。圖為大陸2021年在天津與尼加拉瓜簽署復交公報。（新華社）
大陸外交部發布，在大陸和尼加拉瓜恢復外交關係2周年之際，大陸國家主席習近平，於20日同尼加拉瓜總統奧德嘉通電話，並決定將兩國關係提升為戰略夥伴關係。圖為大陸2021年在天津與尼加拉瓜簽署復交公報。（新華社）

大陸外交部發布，在大陸和尼加拉瓜恢復外交關係2周年之際，大陸國家主席習近平，於20日同尼加拉瓜總統奧德嘉通電話，並決定將兩國關係提升為戰略夥伴關係。

尼方表示堅定地奉行一個中國原則，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分；堅決反對任何形式的「台灣獨立」，重申不同台灣進行任何形式的官方往來。

雙方高度評價復交2年來中尼關係快速發展勢頭，並就共同關心的地區和國際問題深入交換看法。認為新形勢下雙邊關係的戰略性不斷提升，一致決定將兩國關係提升為戰略夥伴關係。

雙方重申在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定地相互支持。尼方堅定地奉行一個中國原則，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

堅決反對任何形式的「台灣獨立」，重申不同台灣進行任何形式的官方往來，堅定支持中國政府為實現國家統一所做的一切努力；堅定支持中方在涉港、涉疆、涉藏等問題上的立場。

雙方高度評價兩國簽署中尼自由貿易協定，將推動協定盡快生效。雙方將充分利用中尼經貿混委會等機制及中尼自由貿易協定等平台，擴大兩國貿易規模，並提升雙邊貿易水準。中方歡迎更多尼特色產品進入中國市場。尼方願積極利用中國國際進口博覽會等平台擴大對華出口。

中方支持有實力的企業赴尼進行投資合作，參與尼方基礎建設，願積極研究尼方提出的相關投融資項目。尼方願進一步改善並持續優化營商環境，為華人企業在尼國投資經營提供政策支持和便利。

尼加拉瓜 自由貿易 外交部

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