習近平見米舒斯京：不斷放大兩國高水準政治關係正面效應

據央視新聞， 12月20日上午，大陸國家主席習近平在人民大會堂會見俄羅斯總理米舒斯京。習近平指出，維護好、發展好中俄關係，是雙方基於兩國人民根本利益所做的戰略選擇。中方願同俄方以明年中俄建交75週年為新起點，不斷放大兩國高水準政治關係的正面效應，在實現民族復興的進程中繼續攜手前行。

米舒斯京則表示，俄方對兩國雙邊務實合作穩健成長感到滿意，願同中方進一步挖掘潛力，拓展經貿、能源、互聯互通等領域合作，辦好文化年，鞏固兩國人民世代友好。

米舒斯京也為甘肅地震向習近平轉達俄羅斯政府和人民的慰問，表示俄方願根據中方需要提供救援援助。習近平對此表示感謝，指出甘肅和青海發生地震後，普亭總統和許多外國領導人都發來慰問電。我們正在全力組織進行救援，盡力保護人民的生命財產安全。目前災區的救援力量和物資是充足的，當地人民的基本生活是有保障的。在中國共產黨堅強領導下，災區人民一定能戰勝災害，重建家園。

習近平指出，今年以來，他與俄羅斯總統普亭兩度會晤，兩國政府、立法機構、政黨、地方進行密切交往，各領域務實合作健康穩定發展。今年前11個月，中俄雙邊貿易提前實現了他與普亭總統共同制定的年貿易額2000億美元目標，展現出兩國互利合作的強大韌性和廣闊前景。

他說，維護好、發展好中俄關係，是雙方基於兩國人民根本利益所做的戰略選擇。中方支持俄羅斯人民走自主選擇的發展之路。中方願同俄方以明年中俄建交75週年為新起點，不斷放大兩國高水準政治關係的正面效應，在全面推進各自經濟社會發展、實現民族復興的進程中繼續攜手前行。

習近平強調，中國經濟韌性強、潛力大、迴旋餘地廣、長期向好的基本面沒有改變。中國堅定推動高品質發展，推動高水準對外開放，將為包括俄羅斯在內的各國發展提供新機會。雙方要充分發揮政治互信、經濟互補、設施互聯、民心互通優勢，不斷豐富合作內涵，深化經貿、能源、互聯互通等領域合作，共同維護產業鏈供應鏈安全穩定。雙方要辦好明後兩年中俄文化年，多設計、多開展豐富多彩的人文交流活動，夯實兩國世代友好的社會和民意基礎。

米舒斯京表示，今年普亭總統和習近平主席兩度成功會晤，體現了俄中雙方致力於深化全面戰略協作夥伴關係的堅定意願，俄方願同中方認真落實兩國元首達成的各項重要共識。

他說，昨天雙方成功舉行俄中總理第二十八次定期會晤。俄方對兩國雙邊務實合作穩健成長感到滿意，願同中方進一步挖掘潛力，拓展經貿、能源、互聯互通等領域合作，辦好文化年，鞏固兩國人民世代友好。俄方真誠祝賀中國在習近平主席領導下所取得的偉大成就，預祝中國人民龍年快樂！希望新的一年裡俄中關係能有新的發展。