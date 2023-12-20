李強與米舒斯京會晤：進一步提升中俄關係發展內生動力

據大陸外交部網站昨午夜訊息，大陸國務院總理李強昨下午在人民大會堂同俄羅斯總理米舒斯京共同主持中俄總理第二十八次定期會晤，兩國總理充分肯定雙方各委員會一年來有效率、務實的工作。雙方一致認為，當前中俄兩國都致力於發展振興，雙方要進一步提升中俄關係發展的內生動力，拓展雙邊貿易往來及農業合作。

這場會晤另一位與李強同屬中央政治局常委的國務院副總理丁薛祥也出席。由於前天午夜甘肅發生嚴重地震造成上百人死亡，米舒斯京特別就甘肅臨夏州積石山縣地震造成人員傷亡向中方表示慰問。

李強表示，在習近平主席和普丁總統的戰略引領下，中俄關係持續高水準運行，雙方政治互信更加牢固，民間友好不斷深化，務實合作更有韌性，國際協調更為密切，樹立了新型大國關係典範。中方願同俄方以明年兩​​國建交75週年為契機，落實兩國元首重要共識，不斷傳承發揚中俄世代友好，推動中俄關係實現新的更大發展，持續增進兩國人民福祉，給世界注入更多穩定性和正能量。

米舒斯京表示，俄中關係處於歷史最高水準並保持快速發展勢頭，成為國際關係的壓艙石和穩定器。俄方願同中方一道，落實兩國元首重要共識，加強經貿、能源和投資等領域合作，深化人文交流，密切在聯合國、金磚國家等多邊機制內的溝通協調，把俄中全面戰略協作夥伴關係提升到更高水準。

李強和米舒斯京聽取了中俄投資、能源合作委員會，中俄總理定期會晤委員會，中國東北地區和俄羅斯遠東及貝加爾地區政府間合作委員會，中俄人文合作委員會雙方代表工作匯報。

訊息稱，兩國總理充分肯定雙方各委員會一年來有效率、務實的工作。雙方一致認為，當前中俄兩國都致力於發展振興，雙方要進一步提升中俄關係發展的內生動力，拓展雙邊貿易往來及農業合作，為對方企業赴本國投資創造更好營商環境，共同維護兩國能源安全，加強互聯互通，增進人員交流及地方合作，保障產業鏈供應鏈安全穩定。

李強與米舒斯京共同宣布2022－2023年中俄體育交流年圓滿閉幕，雙方將辦好2024－2025年中俄文化年。會晤後，兩國總理簽署了《中俄總理第二十八次定期會晤聯合公報》，並共同見證簽署相關合作委員會會議紀要以及海關、檢驗檢疫、市場監督等領域多項雙邊合作文件。