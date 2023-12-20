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港推新移民計畫 鎖定高資產族

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

經濟下滑、人才流失，港府再推新資本投資者入境計畫，讓投資股票等港幣三千萬元或以上投資者申請到香港居留，吸引對象包括台灣居民。

港府昨公布新資本投資者入境計畫細節。合格申請人包括十八歲以上的外國國民、已取得外國永久居民身分的中國籍人士、澳門居民，以及台灣居民。

計畫要求申請人需於提出申請前兩年內，擁有不少於港幣三千萬元淨資產，沒有不良紀錄，並符合一般入境及保安規定，可連同撫養人到香港，包括配偶及未成年的未婚子女。

新計畫下有三類獲許投資資產，包括金融資產、非住宅房地產，以及全新成立的資本投資者入境計畫投資組合。其中金融資產，包括股票、債券、存款證、候償債項、集體投資計畫、有限合夥基金；而非住宅房地產，申請人需要投資最少港幣二千七百萬元。對新投資組合，成立目的是支持創科及其他重點行業發展，申請人要將三千萬港元投入組合。

港府財經事務及庫務局長許正宇說，港府持續提升香港在國際資產及財富管理方面的競爭力，香港去年有逾一萬五千名超高資產淨值人士，數量是全球城市排名第一。

香港 股票

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