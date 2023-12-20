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俄中總理會 稱擺脫使用第3國貨幣

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中國大陸總理李強（右）昨在北京會晤俄羅斯總理米舒斯京（左）。雙方一致認為，要進一步拓展雙邊貿易，維護兩國能源安全。（法新社）
中國大陸總理李強（右）昨在北京會晤俄羅斯總理米舒斯京（左）。雙方一致認為，要進一步拓展雙邊貿易，維護兩國能源安全。（法新社）

中國大陸總理李強昨天在北京會晤來訪的俄羅斯總理米舒斯京。米舒斯京在會晤時提到，俄中持續擴大本幣交易，兩國今年實際上「完全擺脫了對第三國貨幣的使用」。中俄雙方一致認為，要進一步拓展雙邊貿易，維護兩國能源安全，加強互聯互通。

俄烏戰爭仍陷膠著之際，中俄關係卻持續推進，引起關注。米舒斯京十九至廿日訪問北京，昨會晤李強，中俄多名副總理和部長與會，預計今天將會見大陸國家主席習近平。

李強和米舒斯京昨在北京共同主持中俄總理第廿八次定期會晤。綜合央視、俄通社報導，米舒斯京表示，俄中關係處於歷史最高水準並保持快速發展。俄方願與中方加強經貿、能源和投資等領域合作，深化人文交流，密切多邊溝通協調，把俄中全面戰略協作夥伴關係提升到更高水準。

米舒斯京並指出，兩國持續擴大本幣在相互結算中的比率，在今年完全擺脫對第三國貨幣的使用。

今年三月，習近平與俄羅斯總統普亭會談後，雙方簽訂深化經濟合作的聯合聲明，其中提出要在雙邊貿易、投資、貸款和其他經貿往來中，穩步提升本幣結算比重。

俄國第一副總理貝洛索夫上月在中俄投資合作委員會會議上即稱，俄中貿易的本幣結算率已達百分之九十五。

李強和米舒斯京昨並聽取了中俄投資、能源合作委員會，中俄總理定期會晤委員會，中國東北地區和俄羅斯遠東及貝加爾地區政府間合作委員會，中俄人文合作委員會雙方代表工作匯報。

雙方一致認為，目前中俄兩國都致力於發展振興，要進一步提升中俄關係發展的內生動力，拓展雙邊貿易往來及農業合作，共同維護兩國能源安全，加強互聯互通，增進人員交流和地方合作，保障產業鏈供應鏈安全穩定。

兩人並簽署中俄總理定期會晤聯合公報，簽署多項雙邊合作文件。

在李強與米舒斯京會晤前，中俄副總理、財長已先召開投資、能源、地區合作等會議。

俄羅斯 北京

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