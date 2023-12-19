高耀潔醫生葬禮在紐約舉行 部分骨灰將帶回中國

《揭開中國愛滋疫情真面目》一書的作者高耀潔醫生的葬禮周日（12月18日）在美國紐約舉行。她從九十年代末開始揭露中國河南省因血源污染導致愛滋病大面積爆發，批評當局沒有一個官員站出來對這場血禍承擔責任。

重壓之下，高耀潔醫生於2009年離開中國定居紐約，當年她已八十多歲，明知將「埋骨他鄉」。今年12月10日，高醫生在曼哈頓寓所逝世，享耆壽95歲。

據悉，數百人從各地趕來冒雨參加了「民間防愛第一人」高耀潔的葬禮，其中包括一直以來關心和關注高耀潔的哥倫比亞大學中國研究專家黎安友(Andrew Nathan)教授。

黎安友在悼詞中說

「她特別關心愛滋病患者和愛滋病孤兒，當她向我講述他們的故事，總是流淚。高大夫和她的幫助者、支持者表現出中國真正的文化，中國人真正的價值觀，中國老百姓的真正性格」。

高耀潔的親屬透露，她的骨灰將一部分安葬在紐約，另一部分將遵從其遺願，帶回中國撒入黃河。網上流傳著一封高耀潔於2016年撰寫的遺囑，其中提及「死後盡快地將我的骨灰撒入黃河」。

高耀潔一生獲獎無數，很多國際獎項她在中國時都無法親自前往領取。2007年國際天文聯合會小行星命名委員會將38980號小行星命名為「高耀潔」，從此，她的名字與天地同在。

（綜合報導）

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