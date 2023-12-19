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中俄總理會晤將在北京舉行 料對雙邊務實合作交換意見

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院副總理、中俄總理定期會晤委員會中方主席何立峰（右）與俄羅斯副總理、委員會俄方主席切爾內申科（左）18日在北京共同主持中俄總理定期會晤委員會第二十七次會議。（新華社）
大陸國務院副總理、中俄總理定期會晤委員會中方主席何立峰（右）與俄羅斯副總理、委員會俄方主席切爾內申科（左）18日在北京共同主持中俄總理定期會晤委員會第二十七次會議。（新華社）

大陸外交部發言人汪文斌18日宣布，俄羅斯總理米舒斯京將應大陸國務院總理李強邀請，於19日至20日赴京舉行中俄總理第28次定期會晤。新華社報導，大陸國務院副總理、中俄總理定期會晤委員會中方主席何立峰與俄羅斯副總理、委員會俄方主席切爾內申科18日在北京共同主持中俄總理定期會晤委員會第27次會議，為會晤預做準備。

何立峰指出，中俄經濟互補性強，利益深度交融。今年以來，在兩國元首的戰略引領下，各層級交流更趨活躍。中方願同俄方一道，進一步落實好兩國領導人達成的重要共識，深入謀劃好下一步合作重點，為中俄總理第28次定期會晤認真做好準備。

切爾內申科表示，俄方願同中方保持密切溝通，推動俄中務實合作不斷向前發展。

中俄雙方圍繞經貿、工業、農業、科技、交通、金融等領域合作進行了深入溝通交流，達成一系列互利共贏的成果和共識。

汪文斌表示，中俄總理定期會晤是推動落實兩國元首共識和統籌協調雙方各領域務實合作的重要機制，自1996年成立以來每年舉行。本次會晤期間，雙方將就雙邊關係、務實合作以及共同關心的問題深入交換意見。

汪文斌指出，在大陸國家主席習近平主席和俄羅斯總統普亭戰略引領下，中俄關係保持健康穩定發展。明年中俄兩國將迎來建交75周年並開啟中俄文化年。「我們期待通過此次總理定期會晤，深化雙方合作，增進人文和地方交流，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。」

習近平與普亭在今年3月共同簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，成為中俄關係新戰略。

近期，大陸財政部部長藍佛安和俄羅斯聯邦財政部部長西盧阿諾夫18日在北京共同主持第九次中俄財長對話，並達成系列共識，比如認為有必要妥善處理國際債務的問題、支持新開發銀行、一帶一路、亞洲基礎設施投資銀行等等。

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