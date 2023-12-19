涉港國安法 黎智英案開庭 連審80天

香港壹傳媒創辦人黎智英被控香港國安法下「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」等罪一案，昨由香港高等法院借址西九龍法院開審。這是香港國安法下開審的首宗「串謀勾結外國勢力」案，預計審訊將持續八十天。案件吸引香港和國際媒體漏夜排隊，爭取入場。港警高度戒備，出動持槍的反恐特勤隊，中國產「劍齒虎」裝甲車也駛到法院外。

黎智英及其三間公司各被控一項串謀發布煽動刊物罪、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。黎另被控串謀勾結外國或境外勢力罪、勾結外國或境外勢力罪。

人稱「王婆婆」的香港市民王鳳瑤昨天手持英國國旗示威，並高聲呼喊「支持黎智英」等口號。（美聯社）

昨上午十時，黎智英在數名懲教人員押送下入庭。他身穿灰色西裝外套應訊，開庭前不時面向旁聽席揮手，較早前消瘦，但精神看來不錯。黎智英的太太及三名子女到庭旁聽，香港教區榮休主教陳日君樞機亦到場旁聽。黎進場後，三名主審國安法官杜麗冰、李素蘭及李運騰步入法庭。案件控方代表為副刑事檢控專員周天行、助理刑事檢控專員張卓勤等。黎的律師團隊包括資深大律師彭耀鴻、紐西蘭御用大狀Marc Corlett，以及大律師關文渭等。

按香港刑事罪行條例就煽動罪提出的檢控，只可於犯罪後六個月內開始進行。彭耀鴻指本案最後一篇煽動文章於二○二一年六月廿四日發布，但黎智英當年十二月廿八日才首次就煽動刊物罪上庭，質疑控方檢控逾時四天。辯方質疑法庭無司法管轄權審理此罪。法官李運騰一度指出，若辯方說法正確，只要被告並非身在香港，控方便不能在檢控時限提控。彭耀鴻說，有關議題應交由立法機關考慮。

港警昨在法庭外嚴密布防，上午七時許，西九龍法院門外已泊滿警察的衝鋒車及戰術車。警方亦安排金屬探測儀及警犬，檢查進入法院車輛。港警國安處長江學禮及國安處總警司李桂華在現場指揮。

昨上午六時，已有多名公眾人士排隊入庭旁聽。排首位的市民說，前一晚十時已在庭外等候，稱案件對法治影響深遠，希望在場見證聆訊過程。美、英、加、澳等國駐港領事館也派代表到庭旁聽。

美國務院發言人米勒、英外相卡梅倫表示，譴責港府損害香港人權自由。中國外交部駐港公署回批西方勾結包庇反中亂港分子。