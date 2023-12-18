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大陸國常會：破除不利全國統一大市場的各種障礙

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院總理李強。（摘自中新社）
大陸國務院總理李強。（摘自中新社）

央視新聞報導，大陸國務院總理李強18日主持召開國務院常務會議，會議指出，加快建設全國統一大市場是暢通國內大循懷、釋放內需潛力的重要抓手，因此要建立有利於建設統一大市場的制度，同時破除掉不利於全國統一大市場建設的各種障礙掣肘，包括市場分割與地方保護等。

報導指出，這次會議主要有三項重點：一是聽取關於加快建設全國統一大市場工作進展的彙報；二是討論通過《關於推動疾病預防控制事業高質量發展的指導意見》；三是審議通過《煤礦安全生產條例（草案）》等法規。

在建設全國統一大市場的具體內容上，會議提及要加快完善市場準入、產權保護和交易、數據訊息、社會信用等方面的基礎性制度，積極穩妥推進財稅、統計等重點領域改革，加大先行先試探索力度；同時深入開展市場分割、地方保護等問題專項整治，加大典型案例通報力度。

會議指出，要更好發揮疾控事業在國家整體戰略中的重要作用，並健全聯防聯控工作機制，加強傳染病監測預警、應急處置、救治等能力建設，健全分級分層分流救治機制，毫不放鬆抓好當前傳染病防控工作。

此前，中央經濟工作會議也提到建設全國統一大市場，著力破除各種形式的地方保護和市場分割。

大陸國務院在2022年5月發布關於建設全國統一大市場相關意見。綜合此前陸媒對於全國統一大市場的討論，大陸官方提出全國統一大市場，建立統一的市場制度規則，才能促進商品要素資源在更大範圍內暢通流動，才能暢通國內大循環，促進國內國際雙循環。而建設全國統一大市場主要有幾個面向：包括強化市場基礎制度規則統一、深化發展要素市場化配置改革、要破解地方保護與市場分割等。

國務院 機制

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