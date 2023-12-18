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俄羅斯總理明訪北京 將與習近平會晤

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
俄羅斯總理米舒斯京（左）即將訪問中國大陸，米舒斯京訪問期間將與大陸國家主席習近平會面。（新華社）
俄羅斯總理米舒斯京（左）即將訪問中國大陸，米舒斯京訪問期間將與大陸國家主席習近平會面。（新華社）

俄羅斯總理米舒斯京即將訪問中國大陸，俄羅斯媒體報導，米舒斯京訪問期間將與中國大陸國家主席習近平會面。

大陸外交部發言人汪文斌18日在例行記者會上宣布，應大陸總理李強邀請，俄羅斯聯邦政府總理米舒斯京將於12月19日至20日赴大陸舉行中俄總理第28次定期會晤。

汪文斌說，中俄總理定期會晤是推動落實兩國元首共識和統籌協調雙方各領域務實合作的重要機制，自1996年成立以來每年舉行。本次會晤期間，雙方將就雙邊關係、務實合作以及共同關心的問題深入交換意見。

汪文斌說，在大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普亭的戰略引領下，中俄關係保持健康穩定發展。兩國明年將迎來建交75周年並開啟中俄文化年。中方期待通過此次總理定期會晤，深化雙方合作，增進人文和地方交流，進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

這是米舒斯京時隔七個月再度訪問大陸。今年5月，他也應李強邀請，對大陸進行兩天正式訪問。

俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯政府消息報導，米舒斯京將在這次訪問期間，與習近平和李強會談。

俄羅斯 汪文斌 習近平

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