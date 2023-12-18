官媒央視再播《潮起珠江》 致敬習近平之父習仲勛

今年10月15日是中共元老、大陸國家主席習近平父親習仲勛冥誕110周年紀念日，陝西官方當天在其家鄉富平縣舉行紀念座談會，11月下旬，中央電視台播出一連6集文獻紀錄片《赤誠》，詳細回顧習仲勛一生。如此高調紀念一位大陸副國級領導人，堪稱高規格。

事實上，除了《赤誠》，中央廣播電視總台、廣東省委宣傳部還聯合攝製文獻紀錄片《潮起珠江》，講述習仲勛文革之後復出主政南粵兩年多，倡導改革開放的故事。紀錄片一共6集，正在央視播出，已播第1集「南下主政」，第2集「先走一步」。

60年代曾任大陸副總理的習仲勛，文革前後「蒙難」長達16年之久。紀錄片播出習仲勛1978年受邀參加大陸全國政協五屆一次會議、重新在政治舞台亮相的場景。中共中央副主席葉劍英提議習仲勛到廣東任職，得到中央領導的一致同意。紀錄片播出青年習近平到北京機場為父送行，以及後來陪同父親在廣東考察的多幀照片。

《潮起珠江》採訪了原深圳市委書記李灝、原廣東省委副秘書長張漢青、原寶安縣委書記方苞等人，回憶習老1979年4月參加中央工作會議，明確提出廣東鄰近港澳，華僑眾多，應充分利用這個有利條件，積極開展對外經濟技術交流，讓廣東「先走一步」，放手幹。在獲得中央許可之後，創辦深圳經濟特區，吸引港商設廠展開「來料加工」。紀錄片還採訪了首批返粵投資的港商林亮，以粵語講述其玩具廠在珠三角的迅速發展。

文革結束之後，廣東掀起「大逃港」，習仲勛到寶安視察，了解偷渡者是因為兩地貧富懸殊、羨慕香港生活，指示對他們不能按照「敵我矛盾」處理，並且決心致力改革開放。紀錄片旁白說：「今天，香港人絡繹不絕遷居深圳。『逃港潮』已成為一個歷史名詞。」