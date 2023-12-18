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黎智英涉勾結外國勢力案今開審 近百人排隊等候旁聽

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
黎智英被控涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全案件，今日在香港西九龍裁判法院正式開審， 近百位香港民眾冒著寒冷天氣在場外排隊等候領取旁聽票。（歐新社）
黎智英被控涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全案件，今日在香港西九龍裁判法院正式開審， 近百位香港民眾冒著寒冷天氣在場外排隊等候領取旁聽票。（歐新社）

香港「壹傳媒」創辦人黎智英遭控涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全案件，預計今日10時在香港西九龍裁判法院正式開庭審理，審理過程預計需要80天。18日一早就有近百名香港民眾冒寒提前到場排隊輪候入庭票，甚至有超過20名記者通宵在外等候。據星島日報等媒體報導，香港警方安排大批員警在法庭外荷槍實彈巡邏戒備，所有進入法院的車輛均需接受警方檢查。

央視新聞指出，黎智英今日有三項控罪受審，包括兩項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物罪；蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司則被控壹項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪及一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或復制煽動刊物罪。本案由三名國安法指定法官審理。

香港特區政府保安局局長鄧炳強表示，在審訊期間，警方會在法院及附近加強巡邏，所有進入法院者須接受檢查。

星島日報則指出，由於黎智英案涉及國際元素、不但吸引多家外媒到場，英國、加拿大、澳洲及紐西蘭等各國領事也到場排隊輪候入庭票，以入庭旁聽審訊。

據悉，香港司法機構在正庭安排有30個記者席，但當中15個座位只供本地媒體，另預留10個座位給非本地媒體，餘下座位則留給網媒。

香港 黎智英 國安法

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