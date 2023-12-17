明鏡周刊:「溫柔」的中國間諜更注重長遠滲透

（德國之聲中文網）《明鏡周刊》引述德國聯邦憲法保護局局長哈爾登旺(Thomas Haldenwang)指出，如果俄羅斯對歐洲的威脅可以比作一場風暴，那麼中國對歐洲的長期威脅就堪稱氣候變化。

不論是有針對性地收購具有戰略意義的歐洲企業，還是對海外中國異議人士的密切監控，都服務於一個終極目標：讓中國在本世紀中葉超越美國，成為科技、經濟、軍事領域的全球頭號強國。文章作者注意到，不少德國政界高官以及曾經從政的知名人物都已經被中國方面拉攏，程度不一地成為了中國利益的代言人。德國馬歇爾基金會長年研究中國對西方社會滲透的專家馬曉月（Mareike Ohlberg）對《明鏡周刊》指出，中國"正在有針對性地利用民主體制的弱點，從而試圖埋葬民主制度。"

不過，和俄羅斯間諜明目張膽地在西方國家搞暗殺行動不同，中國的間諜或者黑客幾乎不會采用激烈的手段。後者也絕對不會像俄羅斯黑客那樣在西方國家大選期間高調曝出對某些政客不利的證據，而是會著眼於長遠目標，長期潛伏並悄悄地持續窺探信息。

《明鏡周刊》援引不同智庫的報告指出，中國間諜機構這種悄無聲息的做法，長遠來看的破壞力一點也不小。根據德國墨卡托中國研究中心的一項針對千余家德國企業的調查，僅在去年，就有約730家受調查企業遭到過黑客攻擊，其中42%可以判定至少遭到過一次來自中國的攻擊。

文章作者還提到了中國《國家情報法》授權情報機關能要求任何一位中國公民或者任何一家中國企業在情報方面提供協助，並援引德國憲法保護機關的警告指出，一方面不能懷疑每一個海外中國人都是間諜，但另一方面也不能過於天真。

此外，《明鏡周刊》也留意到許多旅居德國的中國異議人士屢遭北京方面的騷擾。德國聯邦議員、曾任議會人權委員會主席的布蘭德(Michael Brand)由此呼籲聯邦政府設立一個熱線電話機制，從而為這些外國情報機關騷擾行為的受害者提供及時幫助。布蘭德本人也曾於2020年在電視節目中公開警告中國威脅後遭遇到匿名騷擾：他的手機突然"發瘋"；德國安全部門後來建議布蘭德"徹底粉碎這部手機"。布蘭德對《明鏡周刊》表示，他至今不相信這只是巧合，"而是用黑客行為來對一名議員進行恫嚇。"

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