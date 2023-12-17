陸傳至少8省機關和國企 禁iPhone

彭博援引知情人士消息報導，大陸全國各地愈來愈多的機構和國有企業要求其員工停止攜帶iPhone和其他外國設備上班，至少有八省近期加入實施外國手機禁令。報導指出，這啟動了一項史無前例的禁令，可能會阻礙蘋果（Apple）和三星（Samsung）在大陸部分地區的發展。

據報導，至少有八個省分（包括繁榮的沿海省分）的多家國有企業和政府部門，在近一至二個月內指示員工開始使用大陸本土品牌。包含浙江、廣東、江蘇、安徽、山西、山東、遼寧和河南省等。報導稱，這表明一場更廣泛的（抵制）行動的開始。

據彭博報導，去年十二月，浙江、山東、遼寧和擁有全球最大iPhone工廠的河南等中部省分的小公司和機構發布口頭指令。

路透今年九月亦稱，至少三個中央部會和政府機構的工作人員被告知不要在工作中使用iPhone。

目前尚不清楚有多少機構發出了相關指令，以及指令的範圍與執行力度。但彭博指出，這項禁令對三星和蘋果構成重大挑戰，這兩家公司都在努力維持關鍵市場的增長。對於在大陸生產大部分設備的蘋果公司來說，大陸收入約占其總收入的百分之廿。

大陸近年來一直在尋求擺脫對外國技術的依賴，要求銀行等國有企業轉向使用本地軟體，並促進國內半導體晶片製造。多年來，大陸軟硬體已逐漸取代美國產品，包含從微軟的軟體產品，到戴爾的電腦和英特爾公司的晶片。

報導指出，該法令可能會對蘋果市場造成迅速而直接的打擊。與此同時，大陸官方正加大對資訊數據領域的安全監管，不分海外或本土資通訊企業都將面臨更大挑戰。

大陸工信部本月十五日發布「工業和資訊化領域數據安全事件應急預案（試行）」徵求意見稿，內容提及該案目的在於，建立健全數據安全事件應急群組織體系和工作機制，確保及時有效地控制、減輕和消除數據安全事件造成的危險害和損失，維護國家安全和公共利益。

根據文件，所謂的數據安全事件指數據遭竄改、破壞、洩露或非法取得、非法利用，對國家安全、公共利益或個人、群組織合法權益造成危險害的事件。該文件將數據安全事件分為特別重大、重大、較大、一般，若遇到相關安全事件，皆需立即通報。