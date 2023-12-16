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北京地鐵車廂脫離 百人骨折

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
北京地鐵昌平線十四日晚間因雪天軌滑發生列車追撞，兩節車廂連接處脫鉤斷裂。圖／取自微博
北京地鐵昌平線十四日晚間因雪天軌滑發生列車追撞，兩節車廂連接處脫鉤斷裂。圖／取自微博

北京地鐵昌平線十四日晚間發生重大事故，一列地鐵車廂連接處「斷裂脫離」，造成多人受傷。北京市交通委昨天通報調查結果，係因下雪天軌滑，煞車系統失靈，釀成兩輛列車追撞，共有五一五人送醫院檢查，其中一○二人骨折，所幸無人死亡。

北京市交通委通報指出，十二月十四日十八時五十七分，北京地鐵昌平線西二旗至生命科學園上行區間，兩輛列車發生追撞，該日廿三時許現場處置基本結束，共五一五人送醫院檢查，其中骨折一○二人，無人死亡。

通報稱初步調查，雪天軌滑導致前車訊號降級，緊急煞車停車，但後車因所在區段位於下坡地段，雪天導致列車滑行，未能有效煞車，造成與前車追撞。

據北京日報，事發後，北京市委書記尹力、市長殷勇均前往現場處置指揮。因北京正值寒潮，當日夜間最低溫達零下六度，救援人員準備保暖及救援物資協助人員疏散，北京地鐵發文致歉，表示將承擔乘客相應治療恢復費用。

北京 骨折

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