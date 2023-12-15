陸強寒流致災害風險增 習近平：務必高度重視

中國大陸多地近期經歷強烈寒潮（寒流）天氣，面對災害風險升高，中共總書記習近平15日表示，務必引起高度重視。強調要密切注意天氣變化，加強監測研判，要確保交通路網、電網安全通暢，做好能源保障和保暖保供，以及加強重要民生商品的產銷保供等，有關地方和部門要確保人民群眾安全溫暖過冬。

據新華社，習近平15日對低溫雨雪冰凍災害防範應對工作作出重要指示。

習近平說，近期，大陸全國多出現強雨雪天氣，對電力供應、交通運輸和群眾生產生活帶來較大影響。 中東部地區也將經歷強烈寒潮（寒流）天氣，低溫雨雪冰凍災害風險高，防災救災情勢嚴峻，務必引起高度重視。

他強調，要密切注意天氣變化，加強監測研判，及時發布預警預報資訊。 要加強交通路況及電力巡查，及時除冰除雪，確保交通路網、電網安全通暢。 要提高煤電油氣供應能力，強化搶救準備，做好能源保障和保暖保供。 要加強統籌調度力度，加強重要民生商品的產銷保供，維護價格穩定。

習近平要求，有關地方和部門要壓實責任，細化防範措施，完善應急預案，深入排查風險隱患，全力做好突發險情應對處置，確保人民群眾安全溫暖過冬。

據大陸中央氣象台今晚18時通報，繼續發布寒潮橙色預警，受強寒潮影響，預計12月15日20時至12月17日08時，大陸華北、東北地區中南部、黃淮東部及北部、江淮東部、江南大部、華南、貴州等地將降溫6到10℃。-10℃線位於黃淮北部至秦嶺一帶。

受低溫和降雪影響，北京地鐵昌平線14日晚間發生重大事故，一列車車廂連接處「斷裂脫離」，迫停區間。據北京市交通委15日通報調查結果，係因下雪天軌滑，剎車系統失靈，釀成兩輛列車追撞，有515人送醫院檢查，其中102人骨折，所幸無人死亡。