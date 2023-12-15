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日外務省指責中方南海行為 陸使館：為菲撐腰打氣搬弄是非

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
陸駐日使館回應日外務省指責中國大陸在南海行為的新聞稿。圖為中菲船隻12月10日在仁愛礁海域發生船隻碰撞。（取自中國海警官方微博）
陸駐日使館回應日外務省指責中國大陸在南海行為的新聞稿。圖為中菲船隻12月10日在仁愛礁海域發生船隻碰撞。（取自中國海警官方微博）

中國大陸駐日大使館今15日早上就12月13日日本外務省發表的新聞稿，指責中國在南海針對菲律賓的行動，由發言人發表談話，譴責日本這一指責中方卻偏袒菲律賓的錯誤言論，他表示，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已就此向日方提出嚴正交涉。他指責日本是為菲方侵犯中國主權撐腰打氣，在涉海問題上搬弄是非；他提醒日本應對曾經侵占中國西沙群島和南沙群島的不光彩歷史，反躬自省、謹言慎行。立即停止攻擊抹黑中國，不要對中日關係改善發展帶來新的干擾。

日本外務省在13日新聞稿中指出，我們再次對導致該地區緊張局勢升級的行為，包括最近導致中國和菲律賓船隻相撞的危險行為表示嚴重關切。強調南海問題直接關係到地區的和平穩定，是包括日本在內的國際社會合理關切，日本堅決反對任何單邊主義行為、及試圖改變現狀或採取任何加劇緊張局勢的行動。新聞稿並進一步指出，日本贊同菲律賓長期以來反對非法海事主張、軍事化、脅迫活動以及威脅或使用武力。還表示，日本一貫致力於遵循菲中仲裁裁決，和平解決南海爭端

陸駐日使館發言人針對日外務省的聲明指出，黃岩島是中國固有領土，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，中國對黃岩島及其附近海域、對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。近期菲律賓船隻不顧中方一再勸阻警告，執意衝闖中國黃岩島和仁愛礁附近海域，並以危險方式衝撞現場中國船隻，嚴重侵犯中方主權，危害中方船隻和人員安全。中方依法採取必要措施，操作專業克制、合理合法。

他表示，南海仲裁案仲裁庭違反「國家同意」原則，越權審理、枉法裁判，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法。中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。

他說，日方拿著非法無效的南海仲裁案所謂裁決說事，在法律上是根本站不住腳的。需要強調的是，近期黃岩島、仁愛礁海域多次發生緊急事態，責任完全在於菲方違背自身承諾、違法侵權在先，導致局勢緊張升級的從來不是中方。

發言人稱，日本不是南海問題當事國，卻出於一己私利，對中方正當合法的海上維權執法行動說三道四，為菲方侵犯中國主權撐腰打氣，在涉海問題上搬弄是非，有關做法直接違反《聯合國憲章》宗旨和原則，加劇地區緊張局勢。

他說，需要提醒日方的是，日本曾侵占中國西沙群島和南沙群島的不光彩歷史，更應反躬自省、謹慎行。我們敦促日方立即停止攻擊抹黑中國，停止慫恿對立對抗，不要對南海和平穩定造成進一步損害，不要對中日關係改善發展帶來新的干擾。

日本 菲律賓

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