北京地鐵車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

大陸北京地鐵昌平線昨晚突發事故，車廂在行駛時「斷成兩半」，北京當局昨晚九時許通報，事故已導致三十多人受傷，無人員死亡，目前僅解釋初步了解為車輛故障，具體原因待查，由於正逢寒潮，北京昌平夜間最低溫度零下六度，北京地鐵在站點準備保暖及救援物品協助人員疏散。

據北京市交通委通報，昨天（十四日）十八時五十七分，北京地鐵昌平線西二旗站-生命科學園區上行區段一列車車廂脫離，迫停區間，事故原因正在調查中。事故造成三十人受傷，傷者正陸續送往醫院治療。

據現場乘客轉述，事發時聽到一聲巨響，隨後列車「帶有很強烈的衝擊感」停止，有人發現車廂斷成兩半，當時造成多人摔倒、被壓和受傷，乘客彼此互助脫困，在原地等待救援。