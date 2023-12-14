保護77萬處「不可移動文物」 大陸開展第四次文物普查

大陸官方在1956年以來，已經進行過三輪文物普查，確定近77萬處不可移動文物，如今距離上一次文物普查已有16年，官方已召開「第四次全國文物普查領導小組第一次會議」，出席規格明顯升級，官方要求要在文物普查中強化政治引領，加大普查登記不可移動文物的保護力度，及時核定公布文物保護單位，築牢文物安全底線。

據新華社消息，大陸「第四次全國文物普查領導小組第一次會議」14日在北京召開，中共中央政治局委員、領導小組組長李書磊出席會議並講話，會議由大陸國務委員、領導小組組長諶貽琴主持。

會議強調，文物普查是「重大國情國力調查」，要堅持以習近平文化思想為引領，踐行「應保盡保」，要抓緊建立普查機構，落實普查經費，要在文物普查中強化政治引領，要加大普查登記不可移動文物的保護力度，及時核定公布文物保護單位，築牢「文物安全」底線。

公開資料顯示，大陸分別在1956年、1981年、2007年開始開展過三次「全國文物普查」。歷時5年，於2012年完成的第三次普查，結果顯示全大陸共登記地上、地下、水下不可移動文物76萬6,722處。

大陸國務院10月27日發布了「關於開展第四次全國文物普查的通知」，規定此次普查從2023年11月開始，到2026年6月結束，普查範圍是大陸境內地上、地下、水下的不可移動文物，對已認定、登記的不可移動文物進行複查，同時調查、認定、登記新發現的不可移動文物。普查主要內容包括普查物件名稱、空間位置、保護級別、文物類別、年代、權屬、使用情況、保存狀況等。

隨後大陸國家文物局10月底以「答記者問」方式指出，第三次文物普查距今已16年，「不可移動文物資源狀況發生了較大變化，低級別文物保護狀況引發全社會關注」。普查總體目標是建立「國家不可移動文物資源總目錄」，建立「全國不可移動文物資源大數據庫」，建立「文物資源資產動態管理機制」，並完善不可移動文物認定公布機制，規範認定標準和登記公布程序，健全名錄公布體系。

官方指出，第四次普查領導小組，「由黨中央、國務院領導同志任組長」，文化和旅遊部部長、國務院副秘書長、國家文物局局長任副組長，成員單位包括25個相關部門。

根據先前公開官方消息，第三次普查的領導小組組長是當時的大陸國務委員陳至立，而第四次的組長則是中共政治局委員李書壘，層級明顯提高。