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英媒：美國防部官員會陸駐美武官 談明年高層軍事接觸

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
共軍駐美少將劉展近日遭外媒披露，已開始與美國國防部副助理部長蔡斯會見，談判兩軍高層活動。圖為劉展7月底出席招待會。（圖／取自大陸駐美使館官網）
共軍駐美少將劉展近日遭外媒披露，已開始與美國國防部副助理部長蔡斯會見，談判兩軍高層活動。圖為劉展7月底出席招待會。（圖／取自大陸駐美使館官網）

舊金山拜習會宣布要恢復兩軍的多項聯繫機制，最新消息顯示，美國國防部副助理部長蔡斯近期會見了大陸駐美武官劉展，雙方正在就2024年一系列高層軍事接觸進行談判。

英國金融時報報導，蔡斯（Michael Chase）今年2月訪問台灣後，近期首次會見了擔任駐美武官的共軍少將劉展，意味著兩人恢復見面，這次會面發生在拜習會前。這次會議也表明，在2022年8月時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，北京關閉正式溝通管道，如今雙方在改善兩軍關係方面正在取得一些進展。

報導援引知情人士的消息指出，美方向大陸初步提案後，雙方正在就2024年一系列高層軍事接觸進行談判，但他們警告，安排所希望的一系列接觸需要時間，部分原因是官僚主義，而大陸的情況也很複雜。

美國方面希望恢復的聯繫包含美軍參謀長聯席會議主席布朗（Charles CQ Brown）、美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）、美國印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）等人與對應的共軍高層溝通。美國還希望重啟「軍事海事協商協議」的管道，以幫助減少海上事件失控的可能性。

另據路透報導，美國國防部12日表示，美國一直在與北京協調安排軍事會談，「但目前沒有什麼可宣布的」。

拜習會後，雙方同意「在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話」等聯繫機制，但迄未有具體成果傳出。

此前，根據大陸駐美使館消息，7月底劉展在共軍建軍96周年的招待會上，表示「穩定的兩國關係需要穩定的兩軍關係」，他喊話美方以實際行動展示誠意，共同推動兩國兩軍關係健康穩定發展。

當時他強調，大陸重視發展中美兩國兩軍關係和開展各層級溝通，希望美方以實際行動展示誠意、排除障礙、管控分歧，謹慎處理涉及大陸主權、安全、發展利益的重大問題，共同推動兩國兩軍關係健康穩定發展。

美國 國防部 舊金山

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