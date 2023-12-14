習會越南「四駕馬車」 強調亞太穩定

中共總書記習近平昨日完成對越南的兩日訪問，繼前日與越共總書記阮富仲會談宣布構建「具有戰略意義的命運共同體」後，昨日再分別與越南國家主席武文賞、總理范明政、國會主席王廷惠會面。與越南「四駕馬車」全面接觸中，習近平不斷強調政治安全與亞太穩定，呼籲「雙方要警惕和反對任何把亞太搞亂的企圖」。

據新華社消息，習近平與阮富仲會談時提到「要把維護國家政治安全放在首位，確保社會主義紅旗顏色不變，全力防範、化解、遏制各類政治安全風險」，他還強調，「相信越方將繼續支持中國反對外部干涉、堅定推進國家統一大業」。

與習近平會談時，武文賞表示，「越中關係堅如磐石，不會受到任何外部勢力挑撥離間和干擾破壞」；習近平則指出，雙方同為共產黨領導的社會主義國家，維護政治制度安全「是我們共同的責任使命」，呼籲雙方要「共同防範抵禦外部滲透破壞圖謀」，為壯大世界社會主義力量作出應有貢獻。

與范明政會見時，習近平還呼籲雙方「要警惕和反對任何把亞太搞亂的企圖，加強國際事務協調和配合，共同維護良好外部環境」。

根據大陸外交部公布此次發表的「中越聯合聲明」，「越方重申堅定奉行一個中國政策，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的『台獨』分裂活動，支持不干涉各國內政原則，不同台灣發展任何形式的官方關係。」

聯合聲明還提到，中越雙方同意，進一步加強兩軍高層交往，加強兩國軍隊在政治工作、人員培訓、聯合研究等領域的交流合作，進一步加強在國防工業、聯演聯訓、醫療衛勤、聯合國維和及非傳統安全領域合作。並強調要更好管控和積極解決海上分歧，維護南海和地區和平穩定。

習近平此訪，中越雙方共簽署卅六份合作協議，涵蓋黨政等多項領域，包含設立海上漁業活動突發事件聯繫熱線、北部灣聯合巡邏、海上搜救等。