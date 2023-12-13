港IPO市場慘澹 安永香港關聯事務所明年1月停業

彭博報導，全球四大會計事務所之一的安永會計師事務所在香港的法律分支機構林朱律師事務所（LC Lawyers），將於明年1月23日關閉。LC Lawyers的管理合夥人朱靜文證實該消息，同時安永大中華區稍晚也證實該事務所將於明年停止營運。外界認為這可能與當前陸港經濟不佳有關。

據了解，該律師事務所提供一系列服務，包括IPO和企業融資、併購、私人財富以及法律和監管合規等。而2022年才新增一位合夥人，未料2024年1月便將關閉。

經濟通通訊社報導，安永大中華區表示，針對未來在香港提供法律服務的安排，正在研究不同方案，當中包括收購或策略聯盟等。

值得注意的是，除了香港業務以外，安永也正縮減美國業務的合夥人。《華爾街日報》中文網13日報導，安永裁減涉及美國所有業務線相關合夥人，裁員幅度比以往更大，主因在於某些服務需求放緩。

外界認為安永關聯機構退出香港一方面或與大陸近期強調國安有關。彭博2月引述知情人士說法稱，大陸財政部等政府機構對一些國有企業進行了臨櫃指導，敦促它們終止與四大國際會計師事務所合作以保障數據安全。

同時或與經濟環境不佳有關。安永此前發布香港IPO報告指出，香港集資額於今年11月中旬，件數年減19%，集資金額僅港幣413億元，年減59%，亦創下2003年非典疫情以來新低。今年香港IPO平均集資額僅6.8億元，為10年新低，並預計，明年IPO集資額僅為500億元，情況仍然難以樂觀。

另一家會計事務所德勤預計，香港2023年新股IPO集資額僅458億港元，按年大跌54%，是過去20年低位，全球排名第6。但德勤相對樂觀的是，認為香港新股市場受惠港股估值改善，2024年全年可有80家新股上市，集資1,000億港元。

畢馬威中國的最新報告《香港IPO市場：2023年前三季摘要》顯示，前三季共有44家企業在香港申請上市，集資額為246億港元，年減65%和15%。其中第三季僅有13家企業成功上市，集資額為68億港元。IPO市場表現不佳，導致香港市場在全球證券交易所排名跌出前五名，降至第八位。