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推動陸生學位生納保 海陸兩會邀請105校人員參加培訓營

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會與海基會12日合辦「陸生輔導人員納保作業培訓營」，向各校解釋為何研修生沒有納入健保等疑慮，並說明納保政策。（圖／陸委會提供）
陸委會與海基會12日合辦「陸生輔導人員納保作業培訓營」，向各校解釋為何研修生沒有納入健保等疑慮，並說明納保政策。（圖／陸委會提供）

政府先前確定要實施陸生學位生納保政策，相關計畫預計明年二月實施，陸委會表示，12日已與海基會合辦「陸生輔導人員納保作業培訓營」，邀請來自105所學校的陸生輔導人員參加，針對納保作業進行雙向交流。

陸委會13日表示，12日在政大公企中心舉辦「陸生輔導人員納保作業培訓營」，邀請教育部、衛福部、健保署、移民署代表，及來自105所學校（含陸生聯招會）的140位陸生輔導人員及陸生納保業務承辦人員參加。

這次活動先由健保署說明全民健保制度意涵及陸生納保實務作業，爾後的座談中，各校代表就納保資格、作業時程等進行提問，「相關部會亦就本次納保對象為來台就讀學位之陸生，不含交換生等逐一回應說明」。

針對陸生議題，陸委會文教處長張張指出，政府一向歡迎陸生來台就讀，陸委會多年來也持續會同相關機關，並與各界廣泛溝通，推動研議在台就讀學位陸生視同外籍生及僑生納入健保，現在陸生得以納保，這是跨出了很重要的一步，希望藉由政府跨部會及各招收陸生學校的通力合作，讓陸生納保政策順利執行。

陸委會強調，已會同教育部、衛福部、健保署、內政部移民署等相關部會，組成「陸生納保宣導列車」，透過多元管道進行多層次宣導，除了這次培訓營，後續將由教育部舉辦北、中、南分區說明會，陸委會也會協助各校在校內舉辦陸生關懷座談活動。

此前受疫情與兩岸關係影響，大陸教育部2020年4月宣布暫停大陸學生來台升讀學位，此後陸生學位生都是在台灣的舊生；而陸委會2022年11月3日宣布解除大陸研修生入境的禁令，不久後研修生恢復來台就讀，據陸委會官網統計，目前在台灣的研修生與學位生各有兩千餘人，加總為4,533人。

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