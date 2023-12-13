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歐盟質疑南海行為 中駐歐團：操作專業克制、合理合法
中國大陸駐歐盟代表團發言人針對歐盟對外行動署發言人發表聲明，就中方艦隻近日在南海針對菲律賓船隻的挑釁和危險行為表示擔憂，以答記者問形式回應稱，歐盟說法罔顧事實，指責中方合法執法行動是為菲方挑釁行為背書；他說，中國海警依據中國國內法和國際法對菲方船隻採取必要措施，操作專業克制、合理合法。
中國駐歐盟代表團發言人說，近日，菲律賓船隻未經中國政府允許，非法衝闖黃岩島、仁愛礁等中國在南海島礁，並以危險方式衝撞現場的中國海警船，嚴重侵犯中方主權，危害中方船隻和人員安全。中國海警依據中國國內法和國際法對菲方船隻採取必要措施，操作專業克制、合理合法。中國外交部已就此向菲方提出嚴正交涉，並表示強烈抗議。
他說，歐方罔顧事實，發表聲明指責中方正當合法海上維權執法行動，為菲方非法挑釁行為站台背書，中方對此堅決反對。他表示，我們敦促歐方切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，尊重區域國家為維護南海和平穩定所做努力。
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