習近平訪越南 中越升級命運共同體

習近平昨以中共總書記、大陸國家主席雙重身分，赴越南進行國是訪問。他在與越共總書記阮富仲會談時，宣布中越兩黨、兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，建構「中越命運共同體」，並指中越關係將進入新階段。中越關係新定位，被認為超越了日前才達成全面戰略夥伴關係的美越關係，北京積極拉攏越南、與美升高外交角力的意味濃厚。

根據外電，阮富仲在會談時表示，習近平這次到訪將成為推動越中兩國、兩黨關係邁向新台階的歷史新里程碑，這符合兩國人民的願望和共同利益。阮的公開談話中，似未著墨「中越命運共同體」等兩國關係定位。

習近平訪問越南前，美國總統拜登九月首度訪問越南，並宣布把美越關係升級，成為與當時中越關係同級的「全面戰略夥伴關係」。

此後便傳出北京有意提升中越關係，試圖超越美越關係，但外傳起初並不順利。路透此前披露，中越雙方為習近平訪越展開長達數個月的規畫，並曾考慮在拜登訪越前實現，而習的訪問之所被推遲，其中一個原因是雙方對於「命運共同體」一詞展開長時間磋商。據報越南對這一詞彙有所抗拒。

美國之音也指出，越南對習近平的倡議反應冷淡，似乎想與中國保持距離。報導引述胡志明市法律大學講師黃越說，命運共同體仍然是個模糊概念，而且越南已明確表示不選邊站。很多越南人在社群媒體上也表達了類似看法，由於歷史原因和目前的領土海洋爭端，不希望越南與中國結盟。

而拜登和習近平在極短時間內接連訪問河內，外電解讀，越南一方面在南海問題上需要美國的安全協助，但為了保持經濟發展，河內也同時尋求在平衡關係的基礎上與中國的經貿機會。

央視報導，習近平昨午抵達河內，隨後與阮富仲會談。習形容雙方關係如「同志加兄弟」，中方堅定支持越南持續推動社會主義建設事業，始終從戰略高度和長遠角度看待中越關係，把越南視為周邊外交優先方向。

就中越關係，習近平表示，他願和阮富仲一道宣布中越兩黨兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手建構具有戰略意義的「中越命運共同體」。並稱中越關係將進入「政治互信更高、安全合作更實、互利合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好」新階段。

習近平並在越南人民報發表文章稱，要擴大中越命運共同體共識基礎，妥善管控海上分歧，尋找雙方都能接受的解決辦法。