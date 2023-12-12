專機抵越南河內！習近平：盼就中越全局、戰略議題交換意見

新華社報導，中共中央總書記、國家主席習近平乘專機已於12日中午抵達河內，正式開啟對越南的國事訪問。習近平表示，期待以這次訪問為契機，同越南領導同志就中越兩黨兩國關係全局性、戰略性、方向性問題及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，推動雙邊關係進入新階段。

報導指出，越南總理範明政，越共中央政治局委員、中央書記處書記、中央內政部部長潘庭濯，越共中央書記處書記、中央對外部部長黎懷忠等越南黨政領導人和地方代表在舷梯旁迎接；大陸駐越南大使熊波也在場迎接。

習近平隨即發表書面講話指出，越南是亞洲重要國家和東協重要成員國。中越兩國山水相連，傳統友誼源遠流長。兩國老一輩領導人親手締造和培育的中越友誼是兩國人民共同的寶貴財富。中方把對越關係放在周邊外交的優先方向。

此外，同機抵達的還有習近平主席夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅，中共中央書記處書記、公安部部長王小洪等陪同人員。

習近平12日於越南媒體發表署名文章，形容中越兩國有著「同志加兄弟」的深厚情誼，並強調雙方要妥善管控海上分歧，共同尋找都能接受的解決辦法。

路透此前引述官員和外交官說法稱，中越為習近平訪越展開長達數個月的規劃，並曾考慮在美國總統拜登9月訪越前實現。習近平訪越日期被推遲，其中一個原因是雙方對於「命運共同體」一詞的使用展開長時間的磋商，越南最初也對於這一說法有所抗拒。