陸英國商會：英企因經濟放緩、地緣政治暫停對華投資

中國英國商會12日發布年度調查報告中指出，由於大陸經濟前景黯淡及地緣政治不確定性，在華的英國企業推遲在陸投資決定，並降低中國對其全球業務的重要性。

該商會表示，中國大陸在經歷三年與疫情相關的嚴重破壞後重新開放，外部因素仍然促使英國企業對該市場猶豫不決。在中英企實際上是在原地踏步，許多公司推遲有關投資和市場准入的關鍵決策。

報告顯示，根據10月和11月接受調查約300家公司得出調查結果顯示，有60%的公司認為過去一年在中開展業務變得更加困難，其中78%的公司認為原因在於經濟因素。

報告指出，有55%表示，未來一年將削減或維持對大陸業務的投資水平。與去年悲觀情緒升至紀錄水平的61%相比，雖然今年略有改善，但仍較2018年開始調查以來的所有年分要差。

此外，有超過一半的受訪公司表示，地緣政治因素導致在中的運營變得更加困難，而43%的公司正面臨許可證獲取等監管問題。

商會表示，雖然英企樂觀情緒正在緩慢回歸，企業降低中國對其全球業務重要性的趨勢似乎正在穩定下來。不到一半的受訪企業將中國列為中度優先級或低度優先級，只有40%的企業將其列為高度優先級。相比之下，2021至2022年有59%的公司將中國視為高度優先級。顯示逐漸降低中國在全球業務重要性。

此前，中國英國商會副會長Chris Torrens曾在8月底時表示，大陸經濟狀況並不像目前主流情緒所暗示般差，隨著消費支出增長，經濟正朝着正確方向發展。

除了英國外，華爾街日報報導，美國金融家也因為大陸經濟不佳，比如大陸房企債券爆雷問題、習近平強調國安導致數據取得受限等因素，已經逐步消減在華的投資。