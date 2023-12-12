訪越前撰文 習近平：中越雙方要妥善管控「海上分歧」

新華社報導，大陸國家主席習近平12日起赴越南進行國事訪問，他於12日在越南《人民報》上撰文指出，要擴大中越命運共同體共識基礎。雙方要妥善管控海上分歧，尋找雙方都能接受的解決辦法。並著眼兩國人民長遠福祉，堅持互利共贏，為營造各自發展的良好外部環境、實現地區長治久安。

文章指出，這是他擔任中共中央總書記、中共主席以來第三次踏上越南，感到十分親切，「就像到親戚和鄰居家串門一樣」。並指出中越在地理上山水相連，且在胡志明與毛澤東等兩黨老一輩領導人相交相知下，攜手締造「同志加兄弟」的中越傳統友誼。

習近平提出對越南交往的四堅持：以信相交、以利相融、以誼相親與以誠相待。並稱中越雙方在政治、貿易與文化交流等領域多有合作，此外，雙方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互給予支持，比如越方支持中國加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）等。

習近平同時強調亞洲命運共同體，並在其基礎上提及中越關係的四個方向：保持戰略溝通，堅定支持對方走好符合本國國情的社會主義道路，統籌好發展和安全；發揮互補優勢，加快推動共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」戰略對接合作；加強友好交流，兩國要增開更多直航航班與妥善管控分歧等。

習近平指出，世界百年變局仍在加速演進，霸權主義、單邊主義、保護主義有所上升，地區和平和發展面臨較大不穩定性和不確定性。而亞洲新興市場和發展中經濟體將繼續成為世界經濟增長的主引擎。

事實上，中越雙方在南海依然有其矛盾。隨著菲律賓與中方在南海衝突升溫，美國華府智庫（CSIS）於 2022 年底公布一則調查報告指出，越南在 2022 下半年積極在南海島礁四島礁進行填海造陸，這些動作恐挑起中越之間南海主權爭端。

習近平將於12至13日對越南進行國是訪問，這是時隔六年後，習再次訪問越南。大陸商務部長王文濤、外長王毅分別於上月底、本月初赴越南，進行雙邊經貿和合作機制磋商。外界預計本次訪問將簽署多項合作協議。