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拜登訪越後 時隔6年 習近平今訪越南

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
中國國家主席習近平與越共總書記阮富仲。新華社。
中國國家主席習近平與越共總書記阮富仲。新華社。

中國大陸國家主席習近平十二日起對越南進行國是訪問，除將與越共總書記阮富仲、越南國家主席武文賞會面，在美國總統拜登此前訪越並高談半導體領域合作下，此次中越兩國也預計簽署多分合作協議，進一步提升雙邊關係定位。大陸駐越南大使熊波透露，中方願為越南農產品開放大門，並協助越南更新連接廣西至河內的鐵路。

大陸外交部上周宣布，應阮富仲、武文賞邀請，習近平將於十二至十三日對越南進行國是訪問，這是時隔六年後，習再次訪問越南。大陸商務部長王文濤、外長王毅分別於上月底、本月初赴越南，進行雙邊經貿和合作機制磋商。

綜合中越媒體報導，熊波指出，習近平訪問越南期間，中越將簽署多分合作協議，中方也願為越南農產品開放大門。中方願進一步加強中越經貿投資合作，深化產業產能合作，推動雙方數位經濟、綠色經濟、新能源、基礎設施等領域務實合作，支持越南加速工業化進程。

熊波提到，中方準備協助越南更新連接廣西至河內的鐵路。未來，中越交通基礎設施的互聯互通會越來越高效，透過提升口岸通關效率、確保貿易暢通，雙方的「軟聯通」會進一步加強。

今年是中越建立全面戰略夥伴關係十五周年，越南駐北京大使范星梅日前稱，習近平將把越中全面戰略合作夥伴關係提升至新台階。大陸外交部昨稱，中越雙方提升關係新定位是順應大勢、水到渠成。

越南 習近平

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