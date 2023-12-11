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中菲南海爭議 陸大使向菲律賓提嚴正交涉

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
在菲律賓海岸警衛隊提供的這張照片中，菲律賓海岸警衛隊的BRP Sindangan 號船（左）在南海拖著菲律賓海軍M/L Kalayaan號補給船，該船10日在接近仁愛礁時被中國海岸警衛隊的高壓水槍損壞。（美聯社）
在菲律賓海岸警衛隊提供的這張照片中，菲律賓海岸警衛隊的BRP Sindangan 號船（左）在南海拖著菲律賓海軍M/L Kalayaan號補給船，該船10日在接近仁愛礁時被中國海岸警衛隊的高壓水槍損壞。（美聯社）

近日因菲律賓運補物資到南海的仁愛礁（我稱仁愛暗沙），遭中國大陸海警阻攔，中菲再次爆發領土主權爭議，據中國大陸駐菲律賓大使館發布，陸駐菲國大使黃溪連就菲律賓在南海「侵權挑釁」，向菲方提出嚴正交涉，表示中方敦促菲方停止海上侵權挑釁行為，與中方相向而行，回到對話協商妥處分歧的正確軌道，共同維護南海和平穩定。

據中國大陸駐菲律賓大使館發布，黃溪連11日會見菲律賓外交部副部長拉扎羅，就菲方近日在黃岩島和仁愛礁附近海域侵權挑釁向菲方提出嚴正交涉和強烈抗議。

黃溪連說，黃岩島和仁愛礁是中國固有領土，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。 中方敦促菲方停止海上侵權挑釁行為，與中方相向而行，回到對話協商妥處分歧的正確軌道，共同維護南海和平穩定。

據菲律賓海岸警衛隊發布影片顯示，9、10日菲方兩次分別前往黃岩島和仁愛暗沙執行補給任務時，遭大陸海警船以噴射水砲等方式阻攔。路透報導，菲律賓參謀總長布勞納甚至表示，他所乘坐的船隻遭水砲噴射和撞擊。

對此，大陸海警局則稱，菲律賓船隻未經批准闖入仁愛礁海域，向非法坐灘軍艦運送建築物資，蓄意「碰瓷」製造船隻擦撞，責任全在菲方。

值得注意的是，在中國大陸駐菲律賓大使館發布提出嚴正交涉的同一日，法新社報導，菲律賓外交部發言人達沙今日也在記者會中說，已對中方提出外交抗議，並已召見中國大使，還稱菲方必須認真考慮，將黃溪連列為「不受歡迎的人物」。

菲律賓 南海

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