陸委會補助人事費增長近2,000萬 海基會：改善財務結構

明年預算中，陸委會補助海基會的人事費增長將近2,000萬元，遭立委批評，對此海基會表示，陸委會的補助款增加是為了改善該會財務結構，整個人事費的增長僅643萬元，屬於「自然成長」。

海基會11日指出，海基會員額沒有增加、薪資標準也沒有改變，雖然今年服務案例激增至33萬9,000件較去年增加58%，也沒有增加人事費用。明年度增加人事費預算643萬元，主要是依法調整增加部分，海基會努力貫徹撙節方案，改善財務結構。

海基會提到，明年人事費獲陸委會補助款計9,314萬5,000元（占人事費預算60.47%），與今年7,362萬7,000元（占人事費預算49.88%）相較，雖增加1,951萬8,000元。「但主要原因係獲陸委會補助款的比例增加，用以改善財務結構，提升服務功能，並非人事費新增加2,000萬元」。

海基會表示，明年預算員額110人編列新台幣1億5,404萬元2,000元，與今年度預算員額110人編列1億4,761萬元，在員額數並未增加，薪資標準也未有所調整。

其中人事費預算數增列643萬2,000元，增幅達4.36%，海基會解釋，係因考績晉級、勞（健）保費率提高、各類人事費用（如退儲金、勞健保、考績獎金等）等自然成長，「全國各機關皆然，海基會依法辦理」。

對於國民黨立委陳玉珍批評海基會花那麼多錢養主管，海基會回應「會虛心接受指教，努力開源節流，並做好溝通說明」。