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中菲南海衝突 陸：將採必要措施應對挑釁

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（中國大陸外交部官網）
大陸外交部發言人毛寧。（中國大陸外交部官網）

菲律賓船隻運送補給物資到南海的仁愛礁（我稱仁愛暗沙），遭到中國大陸海警船以水砲等方式攔阻。菲國召見中國大使，總統小馬可仕批評中方船隻動作危險，公然違反國際法。大陸外交部向菲律賓提出嚴正交涉及強烈抗議，指中方將採取必要措施應對一切挑釁。

大陸外交部發言人毛寧11日表示，中方敦促菲律賓認真嚴肅對待中方關切，並強調事故責任完全在菲方，希望菲方停止挑釁，與中方合作解決問題。

另外，對於美國稱中國在南海的行為破壞地區穩定，毛寧稱中菲海上爭議是兩國之間的問題，批評美國慫恿支持配合菲律賓在南海侵權挑釁，嚴重危害地區和平穩定。

路透報導，菲律賓11日指責中國海警和海上民兵多次向其補給船使用高壓水槍，造成其中一搜的發動機嚴重損害，並故意衝撞另一艘補給船。菲律賓武裝部隊總參謀長表示，他當時就在一艘被水砲噴射和衝撞的船上。

菲律賓國家安全委員會發言人形容該行動是「嚴重升級」。

小馬可仕10日發表聲明表示，中國海警及海上民兵對菲律賓的船隻和人員實施的挑釁，只會進一步堅定菲方捍衛和保護國家在「西菲律賓海」的主權的決心。他提到，相關海域位於菲律賓的專屬經濟區內，任何外國對其主權的主張都是毫無根據。他又感謝軍方，稱政府將繼續提供支援。

中國海警局同日稍早指出，菲律賓船隻未經批准闖入仁愛礁海域，向非法坐灘軍艦運送建築物資，蓄意「碰瓷」製造船隻擦撞，責任全在菲方。

菲律賓 小馬可仕 南海

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