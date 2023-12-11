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習近平明訪問越南 將簽署農業等數十項合作協議
大陸國家主席習近平將於12日起對越南展開為期兩天國事訪問，大陸駐越大使熊波表示，中方願進一步加強中越經貿投資合作，雙方預計將簽署數十項協議。
熊波10日向越南媒體表示，預計在習近平訪問期間，中越將簽署多項協議，中國願對更多越南農產品進一步敞開大門，並幫助升級連接兩國的鐵路系統。
他在接受《人民日報》訪問稱，貿易暢通是中越經貿合作的一大亮點，未來兩國交通基礎設施的互聯互通會愈來愈高效，透過提升口岸通關效率、確保貿易暢通，雙方的「軟聯通」也會進一步加強。中方願加強中越經貿投資合作，深化產業產能合作，推動雙方數字經濟、新能源、基礎設施等領域務實合作。
大陸外交部上周宣布，應越南共產黨中央委員會總書記阮富仲、越南社會主義共和國主席武文賞邀請，習近平將於12月12日至13日對越南進行國事訪問，並將與阮富仲、武文賞舉行會談。這是習近平時隔6年再次訪越南。
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