嚴重違法 中共新疆自治區黨委原副書記李鵬新被查

據中共中央紀委國家監委網站11日消息，中共新疆維吾爾自治區黨委原副書記李鵬新涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，李鵬新今年63歲，山西神池人，中共中央黨校法學理論專業畢業，中央黨校碩士。

李鵬新長期在青海省工作，從中共青海省玉樹藏族自治州治多縣多彩公社黨委秘書升至共青團青海省委書記，2007年起擔任中共青海省委常委、政法委書記。

2011年10月，李鵬新調任內蒙古，任中共內蒙古自治區黨委常委、組織部長。 ５年後，李鵬新跨省赴新疆，任中共新疆維吾爾自治區黨委副書記，後兼任黨委秘書長、自治區教育工作委員會書記等。 李鵬新自2021年起不再擔任自治區黨委會副書記。

據新疆自治區人大常委會去年1月5日在官網發布的人事任免公告，由烏魯木齊市選出的陳全國、徐海榮、姚清海、吳長福、朱平江，阿克蘇市選出的李鵬新，拜城縣選出的趙沖久，克孜勒蘇柯爾克孜自治州選出的楊鑫，巴音郭楞蒙古自治州選出的王君正，昌吉回族自治州選出的孫軍，新疆軍區選出的趙志丹，均已經調離本行政區域 。

這意味著李鵬新已調離新疆。