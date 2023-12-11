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中菲仁愛礁再爆衝突 小馬可仕批陸海警船舉動危險

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
此為南海仁愛礁空拍圖，圖中船舶即北京指控長期「坐灘」仁愛礁的菲國船艦。（路透）
此為南海仁愛礁空拍圖，圖中船舶即北京指控長期「坐灘」仁愛礁的菲國船艦。（路透）

中菲10日於南海仁愛礁附近海域再爆衝突，菲律賓海岸警衛隊表示，一艘菲律賓船隻周日在執行補給任務時，被一艘中國海警船撞擊，中方並發射水炮造成另一艘菲律賓船隻「發動機嚴重損壞」。菲總統小馬可仕批評中方船隻動作危險，是公然違反國際法。

據路透報導，小馬可斯周日發表聲明表示，中國海警及海上民兵對菲律賓的船隻和人員實施的挑釁，只會進一步堅定菲方捍衛和保護菲國在西菲律賓海主權的決心。他提到，相關海域位於菲律賓專屬經濟區內，任何外國對其主權的主張都是毫無根據。他感謝菲國軍方，並稱政府將繼續提供支援。

但中國海警則表示，菲國2艘海警船、1艘公務船和1艘運補船未經中國政府批准，非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。菲律賓的「尤娜紮·五月」1號艇無視中方多次嚴正警告，以不專業、危險方式突然轉向，故意衝撞大陸正常執法航行的海警21556艇，導致發生刮蹭，責任完全在菲方。

針對中菲這起最新海上衝突，美國駐菲律賓大使卡爾森（Marykay Carlson）在X平台發文稱，中國的「侵略行為破壞了區域穩定，無視自由開放的印太地區」。

小馬可仕

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