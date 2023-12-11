觀察站／香港新區選 不看民意 只求過場

香港新一屆區議會選舉十日舉行。香港區議會經歷了特殊的歷史進程，這令今次的香港區議會選舉有了特殊的背景，於是有了這天特殊的冷熱互動。

說香港區議會有特殊歷史，是說區議會的誕生，是在港英治下七十年代末，以香港地方行政白皮書指向的諮詢架構由委任制向選舉制的轉型，其後經歷了一九八二年成立後，香港波瀾起伏的過渡期，直到香港九七主權移交後的一九九九年，首任特首董建華廢除民選產生香港市政局、區域市政局，舉辦作為特區架構下的區議會選舉。二○一九年反送中運動高漲，香港區議會選舉民主派獲約九成議席；二○二一年中國人大宣布香港選制改變；今年三月香港特首宣布區議會實施「去政治化」改制。

這個特殊歷史，對香港區議會來說大致是逐漸加溫，又由熱轉冷的過程，改制後的區議會首場選舉，也就有了另一番冷熱，那是港府全力在為區議會選舉加溫，包括特別製作又特別聲明不能換取任何現金劵或禮品的「心意卡」，以及選舉日前夜港府舉行「區選繽紛日」，在全港多區舉辦多項活動，是前所未有的熱鬧。

要說冷落是投票，原占主流的直選議席由四五二個急減至八十八席，由占九成四降到不到兩成，選民的投票率也由選舉日這天證明熱度大降，由上屆的歷史新高降到相較而來的新低。至於那些委任議席和地區委員會互選議席，是小範圍有不能不爭的新熱，大範圍是事不關己的新冷。

這場區議會選舉，主角不是選民，所以不能再看投票率高低。

而區選冷熱其實不是最重要，就在選舉日這天早上，香港選舉管理委員會主席陸啟康主持的是危機管理委員會第二次會議，聽取各部門匯報，一句話透出底線，就是即時密切監察區議會選舉的進行，確保選舉安全有序完成。