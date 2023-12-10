中菲南海爭議 陸海警：菲船故意衝撞，責任全在菲

大陸與菲律賓在南海領土主權衝突持續升級，大陸海警12日10日清晨發出快訊，指菲律賓2艘海警船、1艘公務船和1艘運補船在當日企圖闖入仁愛礁鄰近海域，大陸海警依法對菲籍漁船採取管制措施。並稱，菲方船隻無視警告故意衝撞中方艦艇，發生刮蹭，責任完全在菲方。

據「中國海警」微信公眾號12月10日消息，當日6時許，菲律賓船隻包括2艘海警船、1艘公務船和1艘運補船等未經大陸政府批准，非法闖入南沙群島仁愛礁鄰近海域。鑑於此，大陸海警依法對菲律賓船隻採取管制措施。

隨後，大陸海警於6時39分再度發出通知稱，菲律賓「尤娜札五月」1號艇無視中方多次嚴正警告，違反《國際海上避碰規則》，並稱其「以不專業、危險方式突然轉向，故意衝撞中國（大陸）正常執法航行的海警21556艇，導致發生刮蹭，責任完全在菲方」。

與此之前，大陸海警9日上午曾發布消息指出，大陸海警當日依法對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的三艘漁業和水產資源局公務船實施「管控措施」，這也是大陸海警首次使用「管控措施」。

大陸專家解讀，該則消息字數不多，不同於以往大陸海警公布的「有效規制」，大陸海警這次首度使用「管控措施」，從公布的畫面可知，菲方三艘船隻被中方多艘海警船以水砲射擊。

專家還稱，該則消息的發布時間是上午10時21分，從開始實施管控到完成管控再到發布消息，幾乎是一氣呵成。之所以能如此快，很可能不再逐級上報，由海警全權處置，這代表將權力下放，也不再考慮外交方面的相關事宜，是對菲律賓發出的明確警告信號。

據了解，大陸外交部發言人汪文斌此前於8日曾重申稱，大陸對包括東沙群島、西沙群島、中沙群島和南沙群島在內的南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權，「仁愛礁是中國南沙群島的一部分」。

汪文斌再指，菲律賓派軍艦在仁愛礁「非法坐灘」、頻繁派船隻非法闖入仁愛礁鄰近海域、運送建築物資，企圖加固「坐灘」軍艦，是嚴重侵犯大陸主權，中方將繼續依據大陸國內法和國際法，採取必要措施，堅定維護自身主權。

汪文斌還強調，中方再次奉勸菲方，立即停止炒作中非海上爭議，停止海上侵權挑釁行為，盡快回到通過談判協商妥處涉海分歧的正軌，同中方一道共同維護南海和平穩定。