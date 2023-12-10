快訊

黃珊珊昨曝「內參民調」柯盈配贏侯康配 游梓翔：又來了

台灣中高齡憂「找嘸頭路」 為何日本勞參率卻創高？

習慣手機螢幕更新率120Hz回不去60Hz該怎辦？內行人建議這樣用就不卡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中菲南海仁愛暗沙又爆衝突 雙方船隻再度發生碰撞

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中菲今年10月22日也曾在仁愛暗沙海域發生船隻碰撞事故，大陸當時指稱，事故發生原因是菲方船隻無視中方嚴正警告，以不安全方式危險接近中方船隻，導致發生擦碰。（圖／截自中國海警影片）
中菲今年10月22日也曾在仁愛暗沙海域發生船隻碰撞事故，大陸當時指稱，事故發生原因是菲方船隻無視中方嚴正警告，以不安全方式危險接近中方船隻，導致發生擦碰。（圖／截自中國海警影片）

中菲於南海仁愛暗沙（大陸稱「仁愛礁」）再次爆發衝突。中國海警10日清晨5時許發布消息稱，12月10日，菲律賓2艘海警船、1艘公務船和1艘運補船企圖向仁愛礁「非法坐灘」軍艦運送建築物資，嚴重侵犯中方主權，中國海警依法依規實施管制。隨後中國海警於8時許再度發布新聞稿稱，雙方船隻發生「剮蹭」。

中國海警發布的新聞稿指出，12月10日，菲律賓2艘海警船、1艘公務船和1艘運補船未經中國政府批准，非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警依法對菲船隻採取管制措施。

新聞稿稱，6時39分，菲「尤娜紮·五月」1號艇無視中多次嚴正警告，違反《國際海上避碰規則》，以不專業、危險方式突然轉向，故意衝撞中國大陸正常執法航行的海警21556艇，導致發生刮蹭，責任完全在菲方。

中國海警9日也曾發布新聞稿表示，於當日依法對菲律賓侵闖民主礁（大陸稱為「黃岩島」）鄰近海域的3艘漁業和水產資源局公務船實施管控措施。

中菲近期在南海衝突不斷，菲律賓眾議院並於6日通過決議，譴責中國在南海的非法行動，對此大陸外交部發言人汪文斌於8日例行記者會中指責菲律賓眾議院通過的決議，在涉海問題上對中方進行無理指責、歪曲抹黑，中方對此堅決反對。

汪文斌並重申中方在南海問題的六點「嚴正立場」：

一、中國對包括東沙群島、西沙群島、中沙群島和南沙群島在內的南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中國在南海的上述主權和權益是在長期歷史實踐中形成的，具有充分的歷史和法理依據。

二、南海仲裁案仲裁庭違背「國家同意」原則，越權審理、枉法裁判，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法，所做裁決是非法的、無效的。中國不接受、不承認該非法裁決，不接受任何基於該非法裁決的主張和行動，這有充分的國際法依據。中國在南海的主權和權益在任何情況下都不受該非法裁決的影響。任何企圖要求中方接受該非法裁決的做法，都是違反國際法的。

三、中方在南沙群島自己的領土上開展建設並部署必要的防禦設施，中國軍警艦船在中國管轄海域巡航，中國科研部門在中國管轄海域開展科考活動，中國漁船在中國管轄海域生產作業，完全正當合法、無可非議。

四、仁愛礁是中國南沙群島的一部分。菲律賓派軍艦在仁愛礁非法「坐灘」，頻繁派船隻非法闖入仁愛礁鄰近海域運送建築物資，企圖加固「坐灘」軍艦，這嚴重侵犯中國主權。中方將繼續依據國內法和國際法，採取必要措施，堅定維護自身主權。

五、中國在南海實施伏季休漁制度，是保護中國管轄海域海洋生物資源的正常措施，也是履行包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法義務的具體體現。菲方不應說三道四。

六、一段時間以來，菲律賓頻繁派員登臨鐵線礁等中國南沙無人島礁，派艦機衝闖中國南沙島礁及黃岩島鄰近海空域，嚴重侵犯中國主權、危害中方安全，嚴重違反《南海各方行為宣言》精神，嚴重影響南海和平穩定，中方已就此向菲方提出近百次嚴正交涉並提交抗議照會。

汪文斌並呼籲菲國立即停止炒作中菲海上爭議，停止海上侵權挑釁行為，盡快回到通過談判協商妥處涉海分歧的正軌，同中方一道共同維護南海和平穩定。

菲律賓 南沙群島

延伸閱讀

中國阻止菲律賓補給船？菲方：非法且不人道

亞錦賽／中華隊2:1險勝菲律賓晉冠軍戰！挑戰第6冠要贏日本

亞錦賽／菲律賓推左投先發 中華隊想爭冠必須過這一關

亞錦賽／舒服？菲律賓教頭讚中華隊：預約金牌戰

相關新聞

3艘菲船駛近黃岩島 陸海警水砲攻擊

中菲南海領土主權爭執升級，「中國海警」微信公眾號昨天（九日）發布消息，大陸海警九日依法對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的三艘漁...

中菲南海爭議 陸海警：菲船故意衝撞，責任全在菲

大陸與菲律賓在南海領土主權衝突持續升級，大陸海警12日10日清晨發出快訊，指菲律賓2艘海警船、1艘公務船和1艘運補船在當...

中菲南海仁愛暗沙又爆衝突 雙方船隻再度發生碰撞

中菲於南海仁愛暗沙（大陸稱「仁愛礁」）再次爆發衝突。中國海警10日清晨5時許發布消息稱，12月10日，菲律賓2艘海警船、...

「大學生進廠打螺絲」 陸青年迎來零工時代？

在中國大陸近年經濟成長放緩、青年失業率高漲的背景下，「彈性就業」、「靈活就業」等詞語備受討論，據研究報告顯示，大陸所謂新型彈性就業求職者中，有接近5成為25歲以下人群，尤其是來自直播、自媒體、電商、知識服務等行業。有陸媒報導也引述問卷調查稱，除了剛畢業人群，當前大陸在校大學生兼職情況愈來愈普遍，形容進入「零工時代」。

陸與南太平洋島國警務對話 增為7國

大陸去年與南太平洋部分島國首度舉行部長級警務合作對話後，今年再度舉行第二次對話。相較去年，參加的南太島國總數增為七國，大...

彈射小紅車、殲35同時現身 福建艦新裝備將陸續亮相測試

下水已經超過一年半的福建艦近期動作頻頻，成為往來上海長興島飛航旅客熱門的觀察點。有旅客拍下福建艦照片，除了有測試電磁彈射...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。