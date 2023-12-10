中菲南海仁愛暗沙又爆衝突 雙方船隻再度發生碰撞

中菲於南海仁愛暗沙（大陸稱「仁愛礁」）再次爆發衝突。中國海警10日清晨5時許發布消息稱，12月10日，菲律賓2艘海警船、1艘公務船和1艘運補船企圖向仁愛礁「非法坐灘」軍艦運送建築物資，嚴重侵犯中方主權，中國海警依法依規實施管制。隨後中國海警於8時許再度發布新聞稿稱，雙方船隻發生「剮蹭」。

中國海警發布的新聞稿指出，12月10日，菲律賓2艘海警船、1艘公務船和1艘運補船未經中國政府批准，非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警依法對菲船隻採取管制措施。

新聞稿稱，6時39分，菲「尤娜紮·五月」1號艇無視中多次嚴正警告，違反《國際海上避碰規則》，以不專業、危險方式突然轉向，故意衝撞中國大陸正常執法航行的海警21556艇，導致發生刮蹭，責任完全在菲方。

中國海警9日也曾發布新聞稿表示，於當日依法對菲律賓侵闖民主礁（大陸稱為「黃岩島」）鄰近海域的3艘漁業和水產資源局公務船實施管控措施。

中菲近期在南海衝突不斷，菲律賓眾議院並於6日通過決議，譴責中國在南海的非法行動，對此大陸外交部發言人汪文斌於8日例行記者會中指責菲律賓眾議院通過的決議，在涉海問題上對中方進行無理指責、歪曲抹黑，中方對此堅決反對。

汪文斌並重申中方在南海問題的六點「嚴正立場」：

一、中國對包括東沙群島、西沙群島、中沙群島和南沙群島在內的南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。中國在南海的上述主權和權益是在長期歷史實踐中形成的，具有充分的歷史和法理依據。

二、南海仲裁案仲裁庭違背「國家同意」原則，越權審理、枉法裁判，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法，所做裁決是非法的、無效的。中國不接受、不承認該非法裁決，不接受任何基於該非法裁決的主張和行動，這有充分的國際法依據。中國在南海的主權和權益在任何情況下都不受該非法裁決的影響。任何企圖要求中方接受該非法裁決的做法，都是違反國際法的。

三、中方在南沙群島自己的領土上開展建設並部署必要的防禦設施，中國軍警艦船在中國管轄海域巡航，中國科研部門在中國管轄海域開展科考活動，中國漁船在中國管轄海域生產作業，完全正當合法、無可非議。

四、仁愛礁是中國南沙群島的一部分。菲律賓派軍艦在仁愛礁非法「坐灘」，頻繁派船隻非法闖入仁愛礁鄰近海域運送建築物資，企圖加固「坐灘」軍艦，這嚴重侵犯中國主權。中方將繼續依據國內法和國際法，採取必要措施，堅定維護自身主權。

五、中國在南海實施伏季休漁制度，是保護中國管轄海域海洋生物資源的正常措施，也是履行包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法義務的具體體現。菲方不應說三道四。

六、一段時間以來，菲律賓頻繁派員登臨鐵線礁等中國南沙無人島礁，派艦機衝闖中國南沙島礁及黃岩島鄰近海空域，嚴重侵犯中國主權、危害中方安全，嚴重違反《南海各方行為宣言》精神，嚴重影響南海和平穩定，中方已就此向菲方提出近百次嚴正交涉並提交抗議照會。

汪文斌並呼籲菲國立即停止炒作中菲海上爭議，停止海上侵權挑釁行為，盡快回到通過談判協商妥處涉海分歧的正軌，同中方一道共同維護南海和平穩定。