陸與南太平洋島國警務對話 增為7國

大陸去年與南太平洋部分島國首度舉行部長級警務合作對話後，今年再度舉行第二次對話。相較去年，參加的南太島國總數增為七國，大陸公安部長王小洪強調，將本著「專業、高效、友好」和「公開、透明、善意」原則，助力提升島國專業執法、打擊犯罪、指揮行動能力。

根據大陸公安部官網消息，參加八日在北京舉行之警務對話的南太島國有薩摩亞、索羅門群島、東加、吉里巴斯、萬那杜、巴布亞紐幾內亞、庫克群島代表團。相較去年的首次對話，增加薩摩亞、庫克群島，減少了斐濟，總參加者由六國增為七國；對話名稱也從「中國—部分南太島國執法能力與警務合作部級對話」更改為「中國—太平洋島國執法能力與警務合作部級對話」。

近年與大陸警務合作進展最多的島國是索羅門。截至去年底，大陸警務顧問組已培訓五百人，涵蓋索國皇家警察部隊、霍尼亞拉國家預防犯罪部、霍尼亞拉市前線警務人員和警察通訊中心等諸多警務部門人員；今年八月，首批警務顧問組也已抵達萬那杜開始工作；而這次與大陸共同主持對話的薩摩亞，則已在去年底開工興建大陸援助的警察學院。

南太島國與大陸的警務合作，引起美國與澳洲方面諸多疑慮，認為大陸將手伸進澳洲後院，澳洲隨即對索羅門增派警力、與巴紐簽署安全協議、捐助警務設備給南太島國等。去年有參加警務對話的斐濟，在改選新政府後，今年六月則已先傳出正考慮廢除中斐雙方二○一一年締結的警務合作協議，但斐濟總理藍布卡十一月在舊金山與大陸領導人習近平會見後，又表示可能與大陸就港口和造船廠現代化工程進行合作。

大陸政府太平洋島國事務特使錢波十一月甫赴庫克群島出席太平洋島國論壇，公開宣布了「支持島國發展新舉措」，且強調北京將根據島國的需求來建立「中國與太平洋島國合作平台」。