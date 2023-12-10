3艘菲船駛近黃岩島 陸海警水砲攻擊

中菲南海領土主權爭執升級，「中國海警」微信公眾號昨天（九日）發布消息，大陸海警九日依法對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的三艘漁業和水產資源局公務船實施「管控措施」。這是大陸海警第一次使用「管控措施」，大陸專家稱這是大陸海警使用水砲攻擊菲律賓船艦。

位於南海的黃岩島目前由中國大陸實控，是除了仁愛礁以外，同為南海與菲律賓最具爭議的島礁之一。菲律賓方面事後指出，其船隻至少遭到八次以高壓水砲射擊並使用音波砲，批評大陸非法行使海上執法權。

大陸海警官方媒體帳號昨上午發布這項消息。字數不多，大陸專家解讀，不同於以往大陸海警公布的「有效規制」，大陸海警這次首度使用「管控措施」，從公布的畫面可知，菲方三艘船隻被中方多艘海警船以水砲射擊。

大陸專家稱，大陸海警的發布時間是上午十點廿一分，從開始實施管控到完成管控再到發布消息，幾乎是一氣呵成，且一完成管控後就發布。之所以能如此快，很可能不再逐級上報，由海警全權處置，這代表將權力下放，也不再考慮外交方面的相關事宜，是對菲律賓發出的明確警告信號。

今年八月五日，菲律賓船艦欲對仁愛礁上的馬德雷山廢艦運送加固建材時，也遭到大陸海警發射水砲，菲律賓強烈譴責並召見中共駐菲大使抗議，但大陸海警稱並未直接射擊菲運補船艦。昨天則是大陸海警船直接用水砲攻擊菲運補船。

昨天發射水砲的是海警三三○五艦，隸屬南海總隊三千噸級的海警船。大陸專家稱，中國海警船裝備的一般是ＰＳＫＤ系列電動消防水炮，它由電動機驅動，可以通過遙控器或手柄控制水炮的方向和角度，射程方面可以達到五十公尺左右。這種水炮的威力相當強，可以使得中小型船隻的船體受損，船上的設備失靈等，使其船隻的航行大大受限。

菲律賓國家安全委員會昨天下午在臉書聲明指出，菲律賓漁業和水產資源局（ＢＦＡＲ）九日執行人道主義任務，替黃岩島附近卅多艘菲律賓漁船提供石油運補跟食品等雜貨。

當官方船隻行駛到距離黃岩島一點四至一點九海里時，遭大陸海警船使用高壓水砲阻攔，至少有八次之多，導致菲方船隻的通訊與導航設備損壞，此外大陸還對菲方船隻使用了音波砲，導致一些菲律賓船員暫時嚴重不適和喪失能力。

黃岩島（菲律賓稱斯卡伯勒淺灘）是一個面積約一百五十平方公里的礁盤，距菲律賓有約一百海里，距大陸海南島約五百海里，中國大陸、菲律賓及台灣均聲稱對其擁有主權。