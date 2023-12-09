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南海爭端不斷！陸海警「管控」闖黃岩島海域的菲公務船

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸海警9日依法對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的3艘漁業和水產資源局公務船實施「管控措施」。圖為中國黃岩島。（取自未來網）
大陸海警9日依法對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的3艘漁業和水產資源局公務船實施「管控措施」。圖為中國黃岩島。（取自未來網）

中菲南海對峙事件不斷，據「中國海警」微信公眾號消息，大陸海警9日依法對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的3艘漁業和水產資源局公務船實施「管控措施」。

綜合聯合早報、星島日報報導，黃岩島是除了仁愛礁以外，同為南海最具爭議的島礁之一。

黃岩島（菲律賓稱斯卡伯勒淺灘）是一個面積約150平方公里的礁盤，距菲律賓有約100海里，距大陸海南島約500海里，中國大陸、菲律賓及台灣均聲稱對其擁有主權。目前黃岩島海域實際由中國控制，不過該處也是菲律賓船隻的主要捕魚點。

大陸外交部發言人汪文斌8日在例行記者會上提到，一段時間以來，菲律賓頻繁派員登臨鐵線礁等中國南沙無人島礁，派艦機衝闖中國南沙島礁及黃岩島的鄰近海空域，嚴重侵犯中方主權、危害中方安全，嚴重違反「南海各方行為宣言」精神，嚴重影響南海和平穩定。

他並強調，中方已就此向菲方提出「近百次」嚴正交涉並提交抗議照會。

不僅仁愛礁，中菲在黃岩島的對峙似有升溫趨勢。早前，菲律賓39號護衛艦於10月30日進入黃岩島臨近海域。中共解放軍迅速出動軍艦和戰機，對菲艦進行跟蹤監視、喊話警告和攔阻管制。

當時有媒體認為，儘管近期中菲在南海的仁愛礁或在黃岩島海域也發生過對峙或衝突，但之前雙方都是用海警船和民船，這種正規軍在海上的對峙，還是近年來頭一次。

解放軍當時指稱，一艘菲律賓軍艦未經授權，非法進入南海黃岩島附近海域，並向菲律賓發出警告。馬尼拉則呼籲北京以負責任的態度行事，停止在南海的「侵略性」和「非法」行動。

黃岩島 菲律賓 南海

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