共艦停泊柬埔寨軍港 美關切

中共中央軍委副主席何衛東近日訪問柬埔寨，同一時間兩艘解放軍艦艇停泊在柬埔寨雲壤軍港，引起美國國務院嚴重關切，指中共想獨占雲壤軍港。中共官媒援引軍事專家駁斥指出，美國在全球有八百多個軍事基地，「根本沒資格對中國說三道四」。

美媒ＣＮＮ日前援引柬埔寨前國防大臣迪西哈在社交媒體上的貼文，揭露兩艘解放軍軍艦三日首度停靠在雲壤軍港，引起美國國務院發言人「嚴重關切」。中共官媒環球時報昨天援引軍事專家張軍社說法指出，「美國在世界各地有八百多個軍事基地，美國利用軍事基地影響南海局勢做得「最突出」，光在菲律賓就有九個軍事基地可使用。

公開資料顯示，二○一○年來雲壤軍港一直供美柬共同演習，二○一九年柬埔寨拒絕美國出資維修，改由中國大陸援建。去年六月，大陸駐柬大使王文天參加「雲壤海軍基地升級改造項目開工儀式」時指出，大陸援助的該項目是「兩國平等協商的成果」，不針對任何第三方，未來將顯著提高柬國海軍現代化水平。

日前訪柬是何衛東就任後首次出訪，不過迄未有他前往雲壤軍港的具體消息。他四日向柬埔寨總理洪馬奈表示，「中柬是真正的鐵杆朋友」，並指「兩軍在高層交往、機制建設、聯演聯訓、人才培養等領域交流合作始終保持高水平發展」。據柬埔寨官方消息，柬國副總理兼國防大臣迪西哈提到，希望兩軍能夠進一步加強和擴大在國防領域的合作；雙方也召開了兩軍合作會議。

柬埔寨前總理洪森曾多次公開駁斥柬允許解放軍進駐雲壤軍港的消息，因為讓外軍在柬建立基地違反柬埔寨憲法，並質疑這是當時西方趁柬埔寨大選前造謠。目前，解放軍唯一的海外基地位於非洲吉布地。