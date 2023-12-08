瀾湄合作外長會 王毅：與東南亞五國共享發展機遇

中國大陸7日與東南亞五國在北京舉行「瀾湄合作」第八次外長會，王毅提出了下階段應深化合作的六大方向，並表示瀾湄國家正處於邁向新發展的重要節點，中方將與相關國家共享發展機遇，建設更加緊密的命運共同體。此次會議並就瀾湄合作第四次領導人會議做好了籌備，凝聚了共識。

據大陸外交部官網，此次會議由大陸外長王毅與緬甸副總理兼外長丹穗共同主持，柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達、泰國副總理兼外長班比、越南外長裴青山、寮國黨中聯部部長通沙萬出席會議。

王毅表示，瀾湄合作在互聯互通、產能合作、跨境經濟、水資源、農業和減貧六個優先領域聯合工作組有序推進，水資源、農業、環保、青年交流合作中心和全球湄公河研究中心等機制高效運行。且去年中國與湄公河國家貿易額比起7年前翻了一倍。合作項目也讓民眾切實感受到合作紅利。

他說，瀾湄國家正處於邁向新發展的重要節點，中方將與湄公河國家一道，共享發展機遇，共迎風險挑戰，共同建設面向和平與繁榮的瀾湄國家命運共同體，攜手打造「一帶一路」示範區、全球發展倡議先行區、全球安全倡議實驗區和全球文明倡議首善區。

王毅並建議瀾湄合作下階段重點推進六個方向的工作：一是建設更加緊密的命運共同體；二是打造更加連動的經濟發展帶；三是營造更加安全的發展環境；四是邁向更加數位化的發展前景；五是深化更具特色的人文合作；六是倡導更包容的合作理念。

據中方發布，各國外長高度評價瀾湄合作的正面進展，一致認為瀾湄合作已成為維護地區和平穩定，推動地區發展繁榮和各國工業化、現代化的重要平台。各方欣賞中方為推動瀾湄合作的正面貢獻，並贊同中方對下階段工作方向的建議。