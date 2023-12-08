陸邀300台商 談和平發展

中國大陸七日在北京飯店召開今年全國台協會長座談會，邀中國全國台企聯幹部、一五二家各地台商協會會長等共約三百人參加，促台商融入中國新發展格局。國台辦主任宋濤說，希望廣大台胞台商順時順勢，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。

該座談會以「支持台商台企融入新發展格局、參與高品質發展」為主題，宋濤和大陸台商代表先後發言，還安排大陸國家發改委、商務部等部門負責人及專家，介紹大陸深化改革、擴大開放有關政策，及支持台商台企發展最新措施，並就台胞台商關心的議題答疑。

有與會台商透露，感受到陸方希望台商繼續投資大陸的呼聲。至於台灣石斑魚、台東釋迦何時全面重啟恢復銷陸或進一步開放兩岸人員往來等，陸方尚未有明確訊息發布。