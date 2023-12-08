與美日角力 習近平下周國是訪問越南

中國大陸國家主席習近平十二至十三日將對越南進行國是訪問，這是他時隔六年再訪越南，兩國在南海長年分歧、越南近來與美日合作等，都是習此行關心的議題。十二月初中國外長王毅赴越南主持雙邊合作會，強調越南是中國周邊外交的優先方向，兩國應積極推動海上互利合作，防止域外勢力介入。

中國外交部發言人華春瑩七日宣布，應越共總書記阮富仲、越南國家主席武文賞邀請，習近平將對越南國是訪問。這將是近期中越頻繁交流後，將磋商成果化為具體進展的重要一步。

另外，中越經貿領域對話也剛召開，中國商務部長王文濤十一月底赴越，與越南工貿部長阮鴻延共同主持兩國經貿合委會第十二次會議。

越南同時也和美日保持友好關係。十一月底武文賞訪問日本四天，確認日越將在安保領域擴大合作，並對越南列為日本「政府安保能力強化支援」（ＯＳＡ）的支援對象展開討論，而ＯＳＡ的首例就是日本決定向菲律賓提供海岸監視雷達；美國總統拜登九月也訪越，將美越提升至全面戰略夥伴關係。