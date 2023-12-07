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陸生健保補助比照外籍生？ 陸委會：同享政府負擔40%

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委詹志宏7日表示，陸生保險費將比照外籍生的自付6成、政府負擔4成來施行。(本報資料照片)
陸委會副主委詹志宏7日表示，陸生保險費將比照外籍生的自付6成、政府負擔4成來施行。(本報資料照片)

陸生將自明年2月起納入健保，針對陸生保費是否比照外籍生給予補助，陸委會副主委詹志宏7日鬆口表示，陸生保險費同以自付6成、政府負擔4成來施行，強調政府對所有境外生一視同仁，陸生同享保費補助。若依衛福部現行公告，陸生未來每月將繳納826元的保費。

陸委會7日下午召開例行記者會，詹志宏表示，依照健保法規定，政府對所有投保的「境外學生」一視同仁，因此，陸生保費自行負擔比例為百分之60，政府補助比例百分之40，大家（陸生、外籍生）一體適用。

根據衛福部網站公告，2021年度外籍生與僑生健保每個月自付金額826元、衛福部補助551元，其中僑生若符合清寒補助資格者，僑委會另補助413元，只需自負413元。

詹志宏還表示，有關陸生納保，目前各部會都積極進行籌備事宜，準備明年1月底全部完成、2月1日就可以上路。陸委會也邀集相關部會盤點準備事項，充分掌握準備期程，陸生納健保將在2月1日如期實施。

行政院上月23日宣布，註冊且學籍滿6個月以上的陸生，應比照外籍生、僑生納入健保，預計明年2月1日實施。依據陸委會官網資訊，逾2,100名在台陸生可望受惠。

此前，詹志宏在11月23日陸委會例行記者會上指出，陸生與其他來自境外的學生同屬年輕族群，一般情形下所需的醫療支出約是所繳保費的七成，對健保財務有所挹注。

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