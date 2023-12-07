時隔六年！大陸外交部證實 習近平下周將訪問越南

大陸外交部發言人華春瑩7日宣布，大陸國家主席習近平將於12月12日至13日對越南進行國是訪問。這是習近平繼2017年後，時隔6年多再次訪問越南，日前，大陸外長王毅曾於本月初赴越南主持雙邊合作會議，並先後會見越共總書記阮富仲、越南國家主席武文賞，強調越南是中國周邊外交的優先方向。

據大陸外交部，應阮富仲、武文賞邀請，中共中央總書記、大陸國家主席習近平將於12月12日至13日對越南進行國是訪問。

中越兩國近期頻繁交流，王毅在本月初1至2日，應越南副總理陳流光邀請，赴越南訪問，主持中越雙邊合作指導委員會第15次會議。當時有外媒報導稱，王毅該次訪問是為確定習近平的出訪鋪路。

期間，王毅和阮富仲、武文賞，以及陳流光、越南外長裴青山等人等人見面。王毅當時稱，中方讚賞越方始終把對中關係作為越南外交的「戰略選擇」和「頭等優先」，中國也把對越關係作為「周邊外交的優先方向」，在兩國建立「全面戰略合作伙伴關係」15年的基礎上，雙方就提升兩國關係定位達成共識是水到渠成。

另一方面，近期中越兩國展開經貿領域對話，大陸商務部長王文濤上月底赴越，與越南工貿部長阮鴻延共同主持召開11月27日舉行的中越經貿合委會第12次會議。

習近平過去曾在2015年，以及2017年中共十九大召開後兩次訪越，前一次發表了題為「共同譜寫中越友好新篇章」的演講，後一次與美國時任總統川普、俄國總統普亭等一同出席APEC峰會。