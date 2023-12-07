中歐峰會今召開 陸學者：雙邊關係逐漸回到正軌

大陸與歐盟即將在7日於北京舉行中歐領導人會晤，這是2019年以來首次線下舉行，大陸學者分析認為，這次峰會意味著「雙邊關係逐漸回到正軌」。

澎湃新聞7日援引北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建分析指出，中歐領導人會晤的舉行，加上此前恢復的中歐經貿對話、高級別戰略對話，「意味著中歐之間的交流機制基本重啟，雙邊關係逐漸回到正軌」。他認為，過去幾年，中歐關係在互信層面出現下滑，「自去年下半年至今，各層級對話交流恢復正常，中歐關係處於全面修復企穩階段，接下來還需考慮如何進一步提升雙邊關係」。

崔洪建坦言，目前中歐關係仍面臨一些困難，比如歐方提出「去風險」或是放大雙邊關係中競爭面的趨向，後續雙方如何凝聚共識、開拓前進，也需要在會晤中討論解決。

至於峰會前歐洲方面較為低調，他則解讀，「歐方釋放出此類低調的信號，符合他們一貫的定調。歐方一定程度上是想借助這種氛圍的營造，從側面向中方施壓」。

而近幾年來，中歐峰會都已經不發布聯合聲明，他認為「這已經不是評價會晤成果的標準。雙方還是應回到務實層面，本著解決問題的態度耐心地溝通存在分歧的領域，從而在部分問題上進一步靠攏立場」。

7日的中歐峰會，將是大陸與歐盟的關係的重要事件。日前大陸駐歐盟使團團長傅聰公開表示，2019年以來，歐盟將大陸定位為合作夥伴、競爭者和制度性對手，「包括我在內的大部分中國人對此都難以理解」。他強調，歐盟對北京定位自相矛盾，且與事實不符。

這次峰會，國際局勢與經貿糾紛料成焦點。11月底的中歐外交政策磋商中，雙方討論了雙邊關係及俄烏戰爭、朝鮮半島、阿富汗、緬甸、中東局勢、維護台海和南海地區穩定的必要性，北京方面則強調維護台海和平穩定的關鍵是恪守一中原則。

此外，歐盟日前鎖定比亞迪、上汽和吉利三家陸企為首批電動車反補貼調查對象，大陸商務部發言人何亞東則已批評這涉嫌違反世貿組織規則，是「歧視性選擇」。

中共外事辦主任兼外長王毅4日集體會見歐盟各國駐北京大使，除表示要確保即將舉辦的中歐峰會圓滿成功外，並再次強調強調，「中歐選擇對話合作，陣營對抗就不會形成；中歐選擇和平穩定，新的冷戰就打不起來；中歐選擇開放共贏，全球發展繁榮就有了希望」。